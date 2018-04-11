Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса

Французский телеканал Canal+ отказался от работы над продолжением исторического сериал «Версаль» о короле Франции Людовике XIV из-за низких рейтингов. Одной из причин провала шоу могло стать обилие сексуальных сцен, надоевших зрителям, пишет The Sun со ссылкой на источник в среду, 11 апреля.

Отмечается, что рейтинги сериала упали и в Великобритании, где «Версаль» показывал телеканал BBC2. « Компания «Би-би-си» сделала смелый шаг, купив у Canal+ «Версаль» со всей его детальной обнаженкой. Поначалу зрители не возражали против всех порнографических сцен, но со временем в «Би-би-си» увидели падение рейтингов до всего миллиона зрителей, и во Франции наблюдается похожая ситуация. Они убеждены, что сериал полностью изживет себя после третьего сезона», — рассказал собеседник издания.

«Они решили, что четвертого сезона не будет», — подчеркнул источник. Эту информацию подтвердил один из продюсеров сериала Фабрис де ла Пательер, который заявил журналистам, что третья часть «Версаля», релиз которой запланирован на лето, станет последней.