Ещё
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Французский телеканал Canal+ отказался от работы над продолжением исторического сериал «Версаль» о короле Франции Людовике XIV из-за низких рейтингов. Одной из причин провала шоу могло стать обилие сексуальных сцен, надоевших зрителям, пишет The Sun со ссылкой на источник в среду, 11 апреля.
Отмечается, что рейтинги сериала упали и в Великобритании, где «Версаль» показывал телеканал BBC2. «Компания «Би-би-си» сделала смелый шаг, купив у Canal+ «Версаль» со всей его детальной обнаженкой. Поначалу зрители не возражали против всех порнографических сцен, но со временем в «Би-би-си» увидели падение рейтингов до всего миллиона зрителей, и во Франции наблюдается похожая ситуация. Они убеждены, что сериал полностью изживет себя после третьего сезона», — рассказал собеседник издания.
«Они решили, что четвертого сезона не будет», — подчеркнул источник. Эту информацию подтвердил один из продюсеров сериала Фабрис де ла Пательер, который заявил журналистам, что третья часть «Версаля», релиз которой запланирован на лето, станет последней.
Премьера сериала состоялась в 2015 году. Главную роль, Людовика XIV, исполнил Джордж Благден. В «Версале» также снялись Стюарт Боуман, Тай Рунян, Александр Влахос и Ивэн Уильямс.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром99
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина60
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»9
Самые красивые итальянки в истории кино9
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову13
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение