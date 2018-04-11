Что смотреть в кино: премьеры 12 апреля

Среди больших премьер завтра два фильма: фантастический боевик "Рэмпейдж" с Дуэйном Джонсоном и хоррор "Тихое место" с Эмили Блант Джоном Красински . Кроме того, в прокат выходят третья часть немецкой комедии "Зачетный препод", отечественная драма "Турецкое седло" и франко-бельгийский мультфильм "Большой злой лис и другие сказки".

"Рэмпейдж"

Приматолог Дэвис Окойи в исполнении Дуэйна Джонсона дружит с Джорджем, умным альфа-самцом гориллы, которого он воспитывал с рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра.

"Тихое место"

Сверхъестественный фильм ужасов режиссера Джона Красински с ним же в главной роли, снятый по его же сценарию. Кроме того, в картине появятся Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс. Сюжет рассказывает о недалеком будущем, когда большая часть населения Земли уничтожена инопланетными кровожадными монстрами, которые ничего не видят, но обладают обостренным гиперзвуковым слухом. Семейная пара фермеров Эвелин и Ли Эбботтов пытается всеми силами выжить в новой обстановке, когда нельзя издавать никаких звуков. Положение осложняется тем, что у Эбботтов трое маленьких детей и скоро родится еще один.

"Большой злой лис и другие сказки"

Семейный французский мультфильм о незадачливом лисе, неожиданно ставшим родителем для трех маленьких цыплят, которые всей душой его любят и стараются брать с него пример.

"Зачетный препод 3"

Немецкая молодежная комедия, которая стала заключительной частью трилогии режиссера и сценариста Боры Дагтекина. Главную роль в фильме снова исполнил Элиас ЭмБарек . Он играет бывшего грабителя банков Зэка Мюллера, ставшего классным руководителем у самых трудных подростков в Германии.

"Славные пташки"

Милый франко-бельгийский мультфильм о приключениях двух друзей: маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона. Рыжик уговаривает недовольного Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину — тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму.

"Турецкое седло"