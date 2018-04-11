Ещё
Что смотреть в кино: премьеры 12 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что смотреть в кино: премьеры 12 апреля 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Рэмпейдж"
Среди больших премьер завтра два фильма: фантастический боевик "Рэмпейдж" с Дуэйном Джонсоном и хоррор "Тихое место" с Эмили Блант и Джоном Красински. Кроме того, в прокат выходят третья часть немецкой комедии "Зачетный препод", отечественная драма "Турецкое седло" и франко-бельгийский мультфильм "Большой злой лис и другие сказки".

"Рэмпейдж"

Приматолог Дэвис Окойи в исполнении Дуэйна Джонсона дружит с Джорджем, умным альфа-самцом гориллы, которого он воспитывал с рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра.

"Тихое место"

Сверхъестественный фильм ужасов режиссера Джона Красински с ним же в главной роли, снятый по его же сценарию. Кроме того, в картине появятся Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс. Сюжет рассказывает о недалеком будущем, когда большая часть населения Земли уничтожена инопланетными кровожадными монстрами, которые ничего не видят, но обладают обостренным гиперзвуковым слухом. Семейная пара фермеров Эвелин и Ли Эбботтов пытается всеми силами выжить в новой обстановке, когда нельзя издавать никаких звуков. Положение осложняется тем, что у Эбботтов трое маленьких детей и скоро родится еще один.

"Большой злой лис и другие сказки"

Семейный французский мультфильм о незадачливом лисе, неожиданно ставшим родителем для трех маленьких цыплят, которые всей душой его любят и стараются брать с него пример.

"Зачетный препод 3"

Немецкая молодежная комедия, которая стала заключительной частью трилогии режиссера и сценариста Боры Дагтекина. Главную роль в фильме снова исполнил Элиас ЭмБарек. Он играет бывшего грабителя банков Зэка Мюллера, ставшего классным руководителем у самых трудных подростков в Германии.

"Славные пташки"

Милый франко-бельгийский мультфильм о приключениях двух друзей: маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона. Рыжик уговаривает недовольного Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину — тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму.

"Турецкое седло"

Драма режиссера Юсупа Разыкова, которая рассказывает историю Ильича, бывшего опытного агента по наружному наблюдению в КГБ, а затем ФСБ. Сейчас он на пенсии и живет неприметной жизнью. Однако все меняется, когда в его доме поселяются новые соседи — молодая пара музыкантов. Очень неожиданно для себя главный герой влюбляется…
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром99
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина60
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»9
Самые красивые итальянки в истории кино9
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову13
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение