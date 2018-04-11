«Смотреть в стену и то увлекательнее»: что говорят критики о сериале «Затерянные в космосе»

Ремейк, которого лучше бы не было.

«Затерянные в космосе» от Netflix — это ремейк одноимённого сериала 1965 года. По сюжету, человечество покинуло Землю и отправилось покорять другие миры. Но по пути корабль, на борту которого находилась семья Робинсонов, робот и ещё несколько человек, потерпел крушение на неизвестной планете — теперь всем им нужно выжить и найти способ выбраться.

Если в оригинале Робинсоны были типичной счастливой американской семьёй из шестидесятых, то в версии Netflix старшие Робинсоны находятся на грани развода и понятия не имеют, как общаться со своими детьми.

Из рецензий критиков можно сделать вывод, что ремейк вышел неудачным. Он очень затянутый, персонажи в нём плоские и почти не развиваются, а все захватывающие моменты за десять часов хронометража можно пересчитать по пальцам.

По словам рецензентов Entertainment Weekly Даррена Френича и Кристен Болдуин, поначалу сериал приятно смотреть, но к концу от него чуть ли не тошнит. Netflix явно потратил на «Затерянных» очень много денег, но забыл сделать его интересным.

Несмотря на огромный бюджет, всё в сериале получилось плоским: ткни во что угодно на экране, и оно упадёт.

критик Entertainment Weekly

В сериях на протяжении долгого времени может не происходить практически ничего, а интересный персонаж всего один — доктор Смит в исполнении актрисы Паркер Поузи. В «Затерянных» снимаются и другие талантливые актёры, но им даны скучные герои.

И это грустно. В сериале есть сцена, в которой Паркер Поузи и Молли Паркер (исполнительница роли миссис Робинсон — DTF) долго стоят и смотрят в стену. Это так скучно. Хотя это занятие наверняка увлекательнее, чем смотреть «Затерянных в космосе».

критик Entertainment Weekly

По мнению Морин Райан из Variety, персонажи в «Затерянных» либо предсказуемые, либо раздражающие, либо и то, и другое одновременно. Хороших актёров в сериале, как считает журналистка, всего двое: Паркер Поузи и Молли Паркер.

После пяти серий с постоянно сбивающимся ритмом, медленным развитием героев и бессмысленными приключениями единственным интересным персонажем остаётся робот, который, в отличие от остальных, редко делает что-то глупое.

критик Variety

Как утверждает Райан, герои постоянно совершают непродуманные и импульсивные решения, что противоречит главной идее сериала: что Робинсоны — умные и храбрые люди.

Изредка члены семьи придумывают какие-то оригинальные планы или встречаются с действительно ужасающими вещами, но чтобы добраться до этих моментов, зритель должен продраться через куски загруженного и чрезмерно простого сюжета.

критик Variety

Журналист The Hollywood Reporter Дэниел Финберг высказался о «Затерянных в космосе» гораздо сдержаннее. Он похвалил сериал за хороший саундтрек от Кристофера Леннертца и внимание к деталям. По мнению Финберга, даже «филлерные», никак не влияющие на сюжет моменты завязаны на характерах персонажей и выполнены качественно.

Благодаря этому сериалу удаётся плавно переходить от погонь и атак жутких монстров к красивым видам космоса и семейным разговорам по душам.

критик The Hollywood Reporter

Критик также оценил персонажей, хотя и отметил, что некоторые из них раскрываются только спустя несколько часов. Ещё Финберг отметил, что «Затерянные» старательно избегают высказываний на серьёзные темы, хотя поводы для этого возникают постоянно.

Нет никакой подоплёки у причин эвакуации людей с Земли, нет месседжа про контроль за оборотом оружия, хотя в мире «Затерянных» пушки можно печатать на принтере. Нет критики классового расслоения, хотя один из героев страдает от комплекса неполноценности, вызванного его непрестижной должностью.

Сериал про изобретательность и решение проблем редко заставляет мозг работать больше, чем при беглом изучении случайной страницы в Википедии.

критик The Hollywood Reporter

Все серии первого сезона «Затерянных в космосе» появятся на Netflix 13 апреля. На данный момент рейтинг сериала на Metacritic составляет 59 баллов из 100.

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