Дженнифер Лоуренс встречается со сценаристом из Киева

Без творческих мужчин Дженнифер Лоуренс просто не может: в прошлом ноябре 27-летняя актриса рассталась с режиссером Дарреном Аронофски , а теперь папарацци поймали ее на одной из улиц Нью-Йорка в компании 40-летнего сценариста, телепродюсера и режиссера Джина Ступницки. Пара прогуливалась после ужина в ресторане, оживленно болтая и смеясь, но этому как раз удивляться не стоит: мы-то знаем, что к чувству юмора Джен сложно остаться равнодушным!

Тем временем журналисты уже успели провести небольшое расследование и узнать, чем занимается Джин: оказалось, что он переехал в Америку в 2000 году, поступив в Айовский университет, и с тех пор успел сделать себе имя в Голливуде. Самым известным проектом Джина стал сериал «Офис», для которого он написал сценарий, а кроме того, на его счету пять номинаций на премию «Эмми». Помнится, Дженнифер жаловалась, что с Аронофски она не могла расслабиться ни на минуту: он требовал от нее постоянного обсуждения его творчества… Будем надеяться, что в этот раз актрисе повезет больше!

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