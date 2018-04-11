В кинотеатрах покажут фильм «Турецкое седло», снятый в Ярославле

12 апреля на экраны в России выйдет фильм «Турецкое седло», снятый в Ярославле. Режиссер, он же сценарист картины — Юсуп Разыков . Малобюджетный фильм снимали чуть больше 10 дней в центре Ярославля.

Картина была представлена на «Кинотавре» в прошлом году и получила диплом кинокритиков и приз за «Музыкальное решение фильма». Картину отметили на многих престижных фестивалях.

Фильм рассказывает о тихом и неприметном пенсионере Ильиче, роль которого исполнил Валерий Маслов . В молодости Ильич был агентом по наружному наблюдению в КГБ. От одиночества он начинает следить за окружающими. Врачи ставят ему диагноз — «синдром пустого турецкого седла» — заболевания, которое для общества опасности не представляет, сопровождается мигренями, головокружением, проблемами с памятью.

Внимание Ильича привлекают новые соседи — молодая семья. Ильич влюбляется в голос своей соседки, а затем и в неё саму и начинает незаметно следить за девушкой.

В Ярославле фильм покажут в киноклубе «Нефть».