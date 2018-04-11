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В кинотеатрах покажут фильм «Турецкое седло», снятый в Ярославле
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В кинотеатрах покажут фильм «Турецкое седло», снятый в Ярославле 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
12 апреля на экраны в России выйдет фильм «Турецкое седло», снятый в Ярославле. Режиссер, он же сценарист картины — Юсуп Разыков. Малобюджетный фильм снимали чуть больше 10 дней в центре Ярославля.
Картина была представлена на «Кинотавре» в прошлом году и получила диплом кинокритиков и приз за «Музыкальное решение фильма». Картину отметили на многих престижных фестивалях.
Фильм рассказывает о тихом и неприметном пенсионере Ильиче, роль которого исполнил Валерий Маслов. В молодости Ильич был агентом по наружному наблюдению в КГБ. От одиночества он начинает следить за окружающими. Врачи ставят ему диагноз — «синдром пустого турецкого седла» — заболевания, которое для общества опасности не представляет, сопровождается мигренями, головокружением, проблемами с памятью.
Внимание Ильича привлекают новые соседи — молодая семья. Ильич влюбляется в голос своей соседки, а затем и в неё саму и начинает незаметно следить за девушкой.
В Ярославле фильм покажут в киноклубе «Нефть».
— Для Ярославля же это кино важно ещё и потому, что картина снималась в нашем городе, на большом экране появятся хорошо известные актёры театра имени Волкова Илья Коврижных, Виталий Даушев и Сергей Генкин, — рассказал директор киноклуба Андрей Алексеев. — Показ начнется в 20:15, после просмотра картины будет обсуждение, где зрители смогут поделиться своим мнением о фильме.
Ярославль как съёмочная площадка полюбился режиссёрам. Борис Хлебников снял в нашем городе фильм «Аритмия», который стал самой популярной отечественной картиной.
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