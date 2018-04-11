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Номинант премии «Оскар» Константин Бронзит оценил запуск аниме-телеканала в России
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Номинант премии «Оскар» Константин Бронзит оценил запуск аниме-телеканала в России 

RT на русском 58 минут назад
«Чем больше всего этого будет, тем лучше всем нам. Я просто помню свой голод по такому контенту в детстве своём, когда вообще ничего не было в Советском Союзе», — заявил он.
По его словам, будет официальный канал, и это замечательно.
Ранее сообщалось, что новый проект рассчитан на аудиторию в возрасте от 14 до 40 лет и будет транслировать фильмы и сериалы студии Ghibli режиссёра-мультипликатора Хаяо Миядзаки и других японских производителей — Gonzo, MadHouse, Toho, Kadokawa, Bones, Toei Animation, а также голливудских студий, в том числе Marvel, Sony Pictures и Warner Bros.
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