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Актер Сами Насери возглавит жюри короткого метра 40-го ММКФ
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Актер Сами Насери возглавит жюри короткого метра 40-го ММКФ 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
«Самый известный таксист», французский актер Сами Насери станет почетным гостем 40-го Московского международного кинофестиваля и возглавит жюри международного конкурса короткого метра.
MRC Domaine-Du-Roy  В этом году в конкурсную программу короткого метра отобраны двенадцать картин, две из которых представляют Россию. Победитель получит главный приз, «Золотого Святого Георгия», из рук самого Насери. В прошлом году обладателем этой награды стал шведский режиссер Себастиан Торнгрен Вартин за фильм «Скорая помощь».
Также в рамках ММКФ состоится спецпоказ криминальной драмы «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа, где в одной из главных ролей также снялся Сами Насери. Его герой — мошенник экстра-класса, который становится наставником и вторым отцом для молодого парня, выбравшего путь порока, похоти и обмана. Однажды этот юный преступник переходит дорогу одному очень серьезному человеку. И последствия этой ошибки придётся искупать самым дорогим для него людям.
MRC Domaine-Du-Roy  Напоминаем, что 40-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля.
В жюри основного конкурса вошли режиссер Анна Меликян, продюсер Паоло Дель Брокко, актер Джон Сэвэдж, режиссер Лян Цяо и актриса Настасья Кински.
Жюри Конкурса документального кино в этом году представляют директор Музея «Московский дом фотографии» Ольга Свиблова, директор и художественный руководитель фестиваля документального кино в Шеффилде Лиз Макинтайр, литовский режиссёр документального кино Салюс Бержинис.
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