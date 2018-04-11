Актер Сами Насери возглавит жюри короткого метра 40-го ММКФ

«Самый известный таксист», французский актер Сами Насери станет почетным гостем 40-го Московского международного кинофестиваля и возглавит жюри международного конкурса короткого метра.

MRC Domaine-Du-Roy В этом году в конкурсную программу короткого метра отобраны двенадцать картин, две из которых представляют Россию. Победитель получит главный приз, «Золотого Святого Георгия», из рук самого Насери. В прошлом году обладателем этой награды стал шведский режиссер Себастиан Торнгрен Вартин за фильм «Скорая помощь».

Также в рамках ММКФ состоится спецпоказ криминальной драмы «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа, где в одной из главных ролей также снялся Сами Насери. Его герой — мошенник экстра-класса, который становится наставником и вторым отцом для молодого парня, выбравшего путь порока, похоти и обмана. Однажды этот юный преступник переходит дорогу одному очень серьезному человеку. И последствия этой ошибки придётся искупать самым дорогим для него людям.

MRC Domaine-Du-Roy Напоминаем, что 40-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля.

В жюри основного конкурса вошли режиссер Анна Меликян , продюсер Паоло Дель Брокко, актер Джон Сэвэдж, режиссер Лян Цяо и актриса Настасья Кински