9 фильмов о космосе и не только

В честь Дня космонавтики, который отмечается в России 12 апреля, мы сделали подборку «свежих» картин о космосе и обо всём, что с ним связано.

"Притяжение", 2017

Кампания по продвижению фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» поработала на славу: до и после выхода в прокат фантастической картины о ней говорили из каждого утюга. Именно поэтому сюжет знаком даже тем, кто не посмотрел «Притяжение». Инопланетный корабль при аварийной посадке разрушил половину столичного района Чертаново. Местная молодёжь идёт на пришельцев с битами, чтобы защитить «свою Землю». Но инопланетяне, как оказалось, никоим образом на неё и не претендуют.

"Салют-7", 2017

Виктора Савиных. Героический космический блокбастер вышел на российские киноэкраны в октябре прошлого года и оставил за собой много положительных отзывов. Космический экшн режиссера Клима Шипенко повествует о самой сложной миссии в истории мировой космонавтики: в феврале 1985 года внезапно была потеряна связь с советской космической станцией «Салют-7», и над миром встала опасность её неконтролируемого падения. Было принято решение послать на «мертвую» станцию спасательный экипаж, состоящий из советских космонавтов Владимира Джанибекова

"Время первых", 2017

"Интерстеллар" (Interstellar), 2014

Об «Интерстелларе» можно найти противоречивые отзывы: одним людям фантастическая картина Кристофера Нолана понравилась, а другие говорят, что концепция фильма слишком сложная и сама история получилось затянутой. Если описывать сюжет одним предложением, то Купер (Мэттью МакКонахи) попадает в пятимерное пространство, где видит сквозь время и пространство свою жизнь.

"Прибытие" (Arrival), 2016

Еще один фильм о неожиданном появлении неопознанных летающих объектах на Земле — это фильм канадского режиссёра Дени Вильнёва «Прибытие». По сюжету, пришельцы пытаются связаться с жителями планеты, но земляне не понимают их языка. Чтобы понять, как разговаривать с гостями, правительство обращается к лингвисту Луизе Бэнкс, которая нашла общий язык с пришельцами.

"Марсианин" (The Martian), 2015

Подробную инструкцию о том, как выжить одному на Марсе вы найдете в фильме с Мэттом Дэймоном в главной роли. Герой Дэймона —Марк Уотни — после экстренной эвакуации сотрудников миссии «Арес-3» остался один на чужой планете без связи с Землей. Но он не растерялся и нашел способ продержаться на оставшихся запасах еды, витаминов, воды, воздуха еще 4 года.

"Гравитация" (Gravity), 2013

Кинокритики со всего мира поставили высокие оценки фантастической драме «Гравитация». Главные герои, которых сыграли Сандра Буллок Джордж Клуни , после катастрофы за бортом остаются в ловушке: они могут лишь двигаться по орбите в абсолютно черном пространстве без всякой связи с Землей и какой-либо надежды на спасение.

"Путешествие времени" (Voyage of Time), 2016

Документальный фильм об истории рождения Земли также заслуживает внимания в нашей подборке. Режиссёр Тарренс Малик работал над картиной в общей сложности 30 лет и не зря — наблюдать за меняющейся красотой природы одно удовольствие.

"Европа" (Europa Report), 2013

Лента Себастьяна Кордеро построена в форме видеозаписей о полёте космической экспедиции к спутнику Юпитера — Европе. Там экипаж корабля обнаруживает внеземную жизнь. По мнению критиков, в фильме не хватает графики и спецэффектов, главных составляющих фэнтези о космосе, однако концовка оправдывает эти недочеты.