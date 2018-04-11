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9 фильмов о космосе и не только
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9 фильмов о космосе и не только 

Журнал ОК! 41 минуту назад
Фото: Кадр из фильма "Время первых"
В честь Дня космонавтики, который отмечается в России 12 апреля, мы сделали подборку «свежих» картин о космосе и обо всём, что с ним связано.

"Притяжение", 2017

Кампания по продвижению фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» поработала на славу: до и после выхода в прокат фантастической картины о ней говорили из каждого утюга. Именно поэтому сюжет знаком даже тем, кто не посмотрел «Притяжение». Инопланетный корабль при аварийной посадке разрушил половину столичного района Чертаново. Местная молодёжь идёт на пришельцев с битами, чтобы защитить «свою Землю». Но инопланетяне, как оказалось, никоим образом на неё и не претендуют.

"Салют-7", 2017

Героический космический блокбастер вышел на российские киноэкраны в октябре прошлого года и оставил за собой много положительных отзывов. Космический экшн режиссера Клима Шипенко повествует о самой сложной миссии в истории мировой космонавтики: в феврале 1985 года внезапно была потеряна связь с советской космической станцией «Салют-7», и над миром встала опасность её неконтролируемого падения. Было принято решение послать на «мертвую» станцию спасательный экипаж, состоящий из советских космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных.
Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Также вместе с ними снялись Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Мария Миронова, Александр Самойленко и Виталий Хаев. Почти все пришли поддержать громкую премьеру в этот вечер.

"Время первых", 2017

Российский фильм «Время первых» рассказывает о выходе человека в открытый космос в разгар холодной войны двух супердержав — СССР и США. Главные роли в исторической картине сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский. Их герои, военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, готовы шагнуть в неизвестность.

"Интерстеллар" (Interstellar), 2014

Об «Интерстелларе» можно найти противоречивые отзывы: одним людям фантастическая картина Кристофера Нолана понравилась, а другие говорят, что концепция фильма слишком сложная и сама история получилось затянутой. Если описывать сюжет одним предложением, то Купер (Мэттью МакКонахи) попадает в пятимерное пространство, где видит сквозь время и пространство свою жизнь.

"Прибытие" (Arrival), 2016

Еще один фильм о неожиданном появлении неопознанных летающих объектах на Земле — это фильм канадского режиссёра Дени Вильнёва «Прибытие». По сюжету, пришельцы пытаются связаться с жителями планеты, но земляне не понимают их языка. Чтобы понять, как разговаривать с гостями, правительство обращается к лингвисту Луизе Бэнкс, которая нашла общий язык с пришельцами.

"Марсианин" (The Martian), 2015

Подробную инструкцию о том, как выжить одному на Марсе вы найдете в фильме с Мэттом Дэймоном в главной роли. Герой Дэймона —Марк Уотни — после экстренной эвакуации сотрудников миссии «Арес-3» остался один на чужой планете без связи с Землей. Но он не растерялся и нашел способ продержаться на оставшихся запасах еды, витаминов, воды, воздуха еще 4 года.

"Гравитация" (Gravity), 2013

Кинокритики со всего мира поставили высокие оценки фантастической драме «Гравитация». Главные герои, которых сыграли Сандра Буллок и Джордж Клуни, после катастрофы за бортом остаются в ловушке: они могут лишь двигаться по орбите в абсолютно черном пространстве без всякой связи с Землей и какой-либо надежды на спасение.

"Путешествие времени" (Voyage of Time), 2016

Документальный фильм об истории рождения Земли также заслуживает внимания в нашей подборке. Режиссёр Тарренс Малик работал над картиной в общей сложности 30 лет и не зря — наблюдать за меняющейся красотой природы одно удовольствие.

"Европа" (Europa Report), 2013

Лента Себастьяна Кордеро построена в форме видеозаписей о полёте космической экспедиции к спутнику Юпитера — Европе. Там экипаж корабля обнаруживает внеземную жизнь. По мнению критиков, в фильме не хватает графики и спецэффектов, главных составляющих фэнтези о космосе, однако концовка оправдывает эти недочеты.
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