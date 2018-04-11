Ко Дню космонавтики: 9 фильмов о космосе и не только

Притяжение, 2017 Кампания по продвижению фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» поработала на славу: до и после выхода в прокат фантастической картины о ней говорили из каждого утюга. Именно поэтому сюжет знаком даже тем, кто не посмотрел «Притяжение». Инопланетный корабль при аварийной посадке разрушил половину столичного района Чертаново. Местная молодёжь идёт на пришельцев с битами, чтобы защитить «свою Землю». Но инопланетяне, как оказалось, никоим образом на неё и не претендуют.

Интерстеллар (Interstellar), 2014 Об «Интерстелларе» можно найти противоречивые отзывы: одним людям фантастическая картина Кристофера Нолана понравилась, а другие говорят, что концепция фильма слишком сложная и сама история получилось затянутой. Если описывать сюжет одним предложением, то Купер (Мэттью МакКонахи) попадает в пятимерное пространство, где видит сквозь время и пространство свою жизнь.

Фотография: Legion-Media «Интерстеллар»

Прибытие (Arrival), 2016 Еще один фильм о неожиданном появлении неопознанных летающих объектах на Земле — это фильм канадского режиссёра Дени Вильнёва «Прибытие». По сюжету, пришельцы пытаются связаться с жителями планеты, но земляне не понимают их языка. Чтобы понять, как разговаривать с гостями, правительство обращается к лингвисту Луизе Бэнкс, которая нашла общий язык с пришельцами.

Фотография: Legion-Media Фильм «Прибытие»

Марсианин (The Martian), 2015 Подробную инструкцию о том, как выжить одному на Марсе вы найдете в фильме с Мэттом Дэймоном в главной роли. Герой Дэймона —Марк Уотни — после экстренной эвакуации сотрудников миссии «Арес-3» остался один на чужой планете без связи с Землей. Но он не растерялся и нашел способ продержаться на оставшихся запасах еды, витаминов, воды, воздуха еще 4 года.

Фотография: Legion-Media «Марсианин»

Гравитация (Gravity), 2013 Кинокритики со всего мира поставили высокие оценки фантастической драме «Гравитация». Главные герои, которых сыграли Сандра Буллок Джордж Клуни , после катастрофы за бортом остаются в ловушке: они могут лишь двигаться по орбите в абсолютно черном пространстве без всякой связи с Землей и какой-либо надежды на спасение.

Фотография: Legion-Media «Гравитация»

Путешествие времени (Voyage of Time), 2016 Документальный фильм об истории рождения Земли также заслуживает внимания в нашей подборке. Режиссёр Тарренс Малик работал над картиной в общей сложности 30 лет и не зря — наблюдать за меняющейся красотой природы одно удовольствие.

Европа (Europa Report), 2013 Лента Себастьяна Кордеро построена в форме видеозаписей о полёте космической экспедиции к спутнику Юпитера — Европе. Там экипаж корабля обнаруживает внеземную жизнь. По мнению критиков, в фильме не хватает графики и спецэффектов, главных составляющих фэнтези о космосе, однако концовка оправдывает эти недочеты.

Фотография: Legion-Media «Европа»