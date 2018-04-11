Фильмы о российской космонавтике, которые стоит посмотреть

Особое значение для России имеет День авиации и космонавтики, ведь Советский Союз прославился величайшими достижениями в покорении космического пространства. Первым отправившимся в космос человеком был Юрий Гагарин , первой женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова , а родоначальниками среди животных были наши соотечественники, собаки Дезик и Цыган. На тему советской и российской космонавтики можно рассуждать бесконечно, а лучше посмотреть художественные и документальные фильмы.

Время первых (2017) Фильм основан на реальных событиях, которые впоследствии стали историческими. В 60-е годы СССР и США боролись за главенство в покорении просторов космоса. 18 марта 1965 года Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос в скафандре, выдвинув СССР на лидирующую позицию. В этом фильме показано, насколько сложна была миссия для космонавтов и как тяжело было им вернуться на родную Землю.

12 апреля 1961 года. 24 часа (2011) Этот фильм представляет собой художественную реконструкцию произошедших 12 апреля 1961 года событий, сделавших СССР космическим первопроходцем. В нём подробно описывается день первого полета человека в космос, показываются хроникальные съемки, а также рассказы очевидцев.

Наш космос (2011) Данное кино передает зрителям не только самые значимые этапы покорения космоса, которые подробно разложены в нескольких сериях, но и человеческие отношения, препятствия личного и политического характера, через которые проходили великие космонавты.

Гагарин. Первый в космосе (2013) Благодаря названию становится очевидно, что таит в себе это творение кинематографа. Творческим взглядом режиссера Павла Пархоменко в этом фильме передан первый полет человека в космос.

108 минут (2010) Этот документальный мини-сериал о первом полете в космос стоит посмотреть тем, кто не любит художественные вымыслы, которые так или иначе присутствуют в фильмах, даже основанных на исторических событиях.

Салют-7 (2017) Произведение отечественного кинематографа, заставившее содрогнуться сердца зрителей. Фильм описывает одно из значимых событий советской космонавтики. Это был самый сложный полет в мировой истории — феноменальное космическое путешествие к станции «Салют-7».