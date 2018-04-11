Наша Русалка из Озера мертвых напугала всю Латинскую Америку

11 апреля в России презентован трейлер фильма «Русалка. Озеро мертвых». Накануне его увидели в Латинской Америке. Хоррор произведен «Киностудией КИТ» (входит «Газпром-Медиа» ) и кинокомпанией QS Films.

Необычный фильм выйдет в широком кинотеатральном прокате в Чили, Перу, Боливии, Эквадоре, в Мексике, Бразилии и других странах. В них исторически велик интерес и к мистике, и к острой эмоциональности, глубоким человеческим переживаниям. В прошлом году неслабую аудиторияю собрал фильм «Невеста», этот опыт решено повторить на новом уровне.

По словам Джулианны Якобсен, представительницы фирмы-дистрибьютера BF Distribution, которая приобрела права на прокат российской картина на территории Латинской Америки, эта страшная сказка, «которая точно не разочарует зрителя, даже при сравнении с фильмами ужасов, сделанными в Америке»:

— Русалки — таинственные и интригующие существа, и мы уверены, что такой фильм будет очень интересен нашей аудитории. Неизведанное всегда притягивает…

— Из-за разницы в часовых поясах релиз трейлера в Латинской Америке произошел раньше и мы уже получили огромную волную положительной реакции: тысячи репостов, комментариев, просмотров. Внимание оказалось раза в два выше, чем к релизам американских фильмов-хорроров. Это дает надежду, что интерес к славянской мифологии и русскому фольклору есть не только у нас, но и у аудитории Латинской Америки, что определит хорошую прокатную судьбу фильма.

Сюжет фильма основан на славянской мифологии — на Руси считалось, что утонувшие незамужние девушки становятся русалками, злыми демонами рек и озер. Вот, скажем, что бы вы делали, узнав, что ваш суженный — в плену чар мистического существа? Главная героиня фильма готовится к предстоящей свадьбе и пока не знает, что ее возлюбленный встретил на берегу лесного озера странную юную девушку. После этой встречи с каждым днем ему становится все хуже и хуже. Оказывается, что именно так действуют чары русалок. Героиня вынуждена вступить в неравную схватку с мистической нежитью — ведь Русалка будет возвращаться за парнем снова и снова, пока не заберет его навсегда. Кто победит в борьбе за Любовь?

— Вода — это стихия, создавшая жизнь. Но с другой стороны — ничего не вызывает такой панический страх, как вода. Все мы слышали выражение «утонуть в тарелке супа», мы все боимся пугающей открытой большой воды, потому что знаем, как коварна может оказаться эта стихия. В фильме «Русалка. Озеро мертвых» фобия воды соединена с еще одной страшной фобией — потери близкого человека. Эти страхи настолько общечеловечны и поняты, что история о том, как найти выход из этих фобий, обязательно заинтересует каждого зрителя.