«Спецы»: быть ли второму сезону, решит зритель

На Пятом состоялась успешная премьера сериала «Спецы»! Зрители высоко оценили первую серию, о чем свидетельствуют показатели.

Например, интерес жительниц Москвы в аудитории «женщины 30-49» с долей 12,4% принес Пятому первое место среди всех федеральных каналов в вечернем показе. В социальных сетях Пятого канала первую серию «Спецов» посмотрели больше 200 тысяч человек!

Сериал «Спецы» — настоящее открытие для любителей детективного жанра, для зрителей, которые видели «всё». Он снят в лучших детективных традициях: загадочные убийства, нетривиальные расследования, поиск улик, крутые повороты сюжета, море загадок и океан человеческих эмоций.

Андрей Макаров — начальник Экспертно-криминалистической лаборатории МВД и следователь Богдана Ковальская работают бок о бок на местах преступлений. Ковальская и ее коллеги — оперативники уголовного розыска отмечают наблюдательность и профессионализм начлаба, но все равно относятся к нему очень холодно. Чем больше зрители узнают о главном герое, тем всё более сложной и запутанной кажется его жизнь.

В процессе работы над делами чувства между Богданой и Макаровым трансформируются. От неприятия друг друга они перерастают в искреннюю симпатию, а затем и во что-то большее.

Ну а теперь — о главном! Наслаждайтесь просмотром первого сезона сериала «Спецы» и голосуйте за съемки второго сезона! Ведь вы захотите увидеть продолжение и узнать, как сложатся судьбы ваших любимых героев? Пятый канал старается найти подход к самому требовательному зрителю. Поэтому для нас так важно ваше мнение. Проголосовать можно будет на официальном сайте Пятого канала. Информация о старте голосования появится в ближайшее время.