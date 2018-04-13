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Top Hit Music Awards отметила лучших исполнителей года. ФАН-ТВ
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Top Hit Music Awards отметила лучших исполнителей года. ФАН-ТВ 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Крупнейший видеохостинг планеты YouTube отметил самые просматриваемые в России музыкальные видеоклипы и самых популярных на интернет-канале исполнителей.
Top Hit Music Awards сравнительно молодая премия. Однако она уже полюбилась многим своей непредвзятостью. Ничего не вызывает сомнений: ни способ подсчета голосов, ни сами номинанты.
Яркое шоу, хорошая музыка и онлайн-трансляция сразу на 4 платформы. Все это, во многом, заслуга режиссера. В этом году впервые примерила этот образ на себя Анита Цой.
Награды и спецпризы нашли своих адресатов. А участники и конкурсанты посоветовали начинающим ютуберам не зацикливаться на просмотрах, а просто делать свою музыку и петь о любви.
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