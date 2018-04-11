Бельмондо глазами Бельмондо 

14 апреля в 23:00 на Первом канале вас ждет удивительно добрый, забавный и умный фильм, снятый сыном великого французского артиста.
Съемки проходили в Риме, Париже, Ницце, Рио-де-Жанейро… Беседуя с сыном, актер вспоминает о своем детстве, учебе в Академии драматического искусства, о фильмах, которые знает весь мир, о своих женах и друзьях. Рассказывают о Бельмондо и его коллеги — режиссеры Клод Лелуш, Коста-Гаврас, Жан-Люк Годар, Анри Верней, актёры Жан Рошфор, Жан-Пьер Мариэль, Ги Бедос, Жан Дюжарден и многие другие. И, конечно же, друг и вечный соперник — Ален Делон. «Если бы не было Алена Делона, то, возможно, не было бы и Бельмондо. Кто знает?» — говорит Жан-Поль Бельмондо.
В Риме Жан-Поль встретился с бывшей кинодивой Урсулой Андресс — их долгие годы связывал бурный роман — и со своей первой женой — Луаной Бельмондо. Женщины в жизни Бельмондо — отдельная тема фильма, и он охотно рассказывает сыну о своих бурных романах и увлечениях. По окончании съемок Жан-Поль Бельмондо сказал журналистам: «Мой фильм с Полем — это не завещание. Готов и дальше сниматься, если будут интересные предложения».
В картине использованы кадры из фильмов с участием Жан-Поля Бельмондо: «Бездорожье», «Супермозг», «100 тысяч долларов на солнце», «Профессионал», «Кто есть кто», «Ас из асов», «Веселая пасха», «На последнем дыхании», «Безумный Пьеро», «Человек из Рио», «Чудовище», «Взломщики», «Великолепный», «Страх над городом», «Обезьяна зимой», «Повторный брак», «Наследник», "Леон Морен, священник", «Месть марсельца», «Борсолино», «Баловень судьбы», а также материалы из фото— и видеоархива семьи Бельмондо.