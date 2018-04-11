Чужой среди чужих — на НТВ

Дмитрий Паламарчук. В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового сезона сериала «Невский» — «Невский. Чужой среди чужих». Главные роли в детективе исполнят Антон Васильев

Это уже третий по счету сезон полюбившегося зрителям сериала. По данным «телесчетчика», заключительную серию картины посмотрел каждый четвертый зритель в России. В 2018 году премьерные серии остросюжетного детектива заняли первое место среди всех сериалов прайм-тайма.

События нового сезона разворачиваются после того, как во время перестрелки в супермаркете, полицейский принимает Павла Семенова (Антон Васильев) за грабителя и совершает роковую ошибку, выстрелив в него. К этому времени Юлия Семенова Мария Капустинская ) выходит из колонии. Она пытается адаптироваться к жизни на свободе, но часто сталкивается с предубеждениями и злобой. Между тем, Алексей Фомин (Дмитрий Паламарчук) назначает на пост главы своей службы безопасности человека, к которому многие относятся не просто неравнодушно, а воспринимают его появление на этой должности фактически как личное оскорбление.