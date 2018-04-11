ТВ-3 открывает… журнал о кино

20 апреля на телеканале ТВ-3 стартует ток-шоу «Искусство кино» — совместный проект канала и старейшего в России журнала о кинематографе «Искусство кино».

Его ведущий, самый популярный в стране кинокритик Антон Долин , и звездные гости программы обсудят в эфире самые актуальные тенденции и самые острые конфликты из мира кино.

Но зачем телеканалу — «журнал»? На этот вопрос честно отвечает гендиректор канала Валерий Федорович:

— Наш совместный проект с журналом «Искусство кино» — это еще один шаг по привлечению киноманской аудитории и превращению ТВ-3 в место силы лучших драматических киносериалов. Осенью в эфире нашего канала стартуют сразу несколько киносериалов с участием лучших в стране режиссеров, сценаристов и актеров. Это очень разные проекты, но их объединяет дерзость, современность и своевременность, а также высочайшее качество воплощения. В их преддверии мы запускаем несколько шоу, в которых мы хотим профессионально поговорить о кино и сериалах. И начнем мы с программы «Искусство кино». Пятница, ночь, ТВ-3 — отныне это координаты для всех, кто любит и ценит кино так же, как мы.

— Аналитических программ, связанных с кино, на российском телевидении сегодня практически нет — даже если учесть самые маленькие независимые каналы, — рассказывает Антон Долин. — Эта передача, как и наш журнал, направлена на изучение и пропаганду кино. Но пропаганда должна быть без упрощения. Мы бьемся за то, чтобы кино было и считалось искусством, а не просто видом развлечений или бизнеса. Мы надеемся, что этот посыл будет правильно воспринят, и верим в нашего зрителя. «Искусство кино» подразумевает серьезный, детальный, подробный разговор о кино. Это не анонс, не реклама, а «разговор вглубь». Тема дискуссии — это всегда нечто большее, чем просто обсуждение фильма, что-то, связанное c кинематографом, но способное выйти за его рамки.

Первый выпуск программы будет посвящен технологическим новинкам, которые уже сегодня меняют язык кино: виртуальная и дополненная реальность, скринлайф, веб-сериалы и кросс-медиа форматы — как они повлияют на кино?

Ждем ночного эфира ТВ-3 20 апреля!