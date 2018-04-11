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ТВ-3 открывает… журнал о кино
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ТВ-3 открывает… журнал о кино 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
20 апреля на телеканале ТВ-3 стартует ток-шоу «Искусство кино» — совместный проект канала и старейшего в России журнала о кинематографе «Искусство кино».
Его ведущий, самый популярный в стране кинокритик Антон Долин, и звездные гости программы обсудят в эфире самые актуальные тенденции и самые острые конфликты из мира кино.
Как повлияет на развитие кинематографа экспансия виртуальной реальности? Станет ли кино, снятое в «скайпе», новым популярным форматом? Как удалось изобретателю «скринлайф»-фильмов Тимуру Бекмамбетову снять картину «Профиль» всего за 9 дней и стать триумфатором Берлинского кинофестиваля? Женщины против мужчин: есть ли гендерное неравенство в киноиндустрии? Откуда взялись громкие секс-скандалы в Голливуде и какое отношение они имеют к кино? Основано на реальных событиях: должен ли художественный фильм соблюдать документальную точность — и как далеко может зайти автор в своей трактовке исторических событий? В студии «Искусства кино» побывают продюсер Федор Бондарчук, актрисы Яна Троянова и Мария Шалаева, режиссеры Алексей Герман, Алиса Хазанова, Сергей Мокрицкий и многие другие.
Но зачем телеканалу — «журнал»? На этот вопрос честно отвечает гендиректор канала Валерий Федорович:
— Наш совместный проект с журналом «Искусство кино» — это еще один шаг по привлечению киноманской аудитории и превращению ТВ-3 в место силы лучших драматических киносериалов. Осенью в эфире нашего канала стартуют сразу несколько киносериалов с участием лучших в стране режиссеров, сценаристов и актеров. Это очень разные проекты, но их объединяет дерзость, современность и своевременность, а также высочайшее качество воплощения. В их преддверии мы запускаем несколько шоу, в которых мы хотим профессионально поговорить о кино и сериалах. И начнем мы с программы «Искусство кино». Пятница, ночь, ТВ-3 — отныне это координаты для всех, кто любит и ценит кино так же, как мы.
— Аналитических программ, связанных с кино, на российском телевидении сегодня практически нет — даже если учесть самые маленькие независимые каналы, — рассказывает Антон Долин. — Эта передача, как и наш журнал, направлена на изучение и пропаганду кино. Но пропаганда должна быть без упрощения. Мы бьемся за то, чтобы кино было и считалось искусством, а не просто видом развлечений или бизнеса. Мы надеемся, что этот посыл будет правильно воспринят, и верим в нашего зрителя. «Искусство кино» подразумевает серьезный, детальный, подробный разговор о кино. Это не анонс, не реклама, а «разговор вглубь». Тема дискуссии — это всегда нечто большее, чем просто обсуждение фильма, что-то, связанное c кинематографом, но способное выйти за его рамки.
Первый выпуск программы будет посвящен технологическим новинкам, которые уже сегодня меняют язык кино: виртуальная и дополненная реальность, скринлайф, веб-сериалы и кросс-медиа форматы — как они повлияют на кино?
Ждем ночного эфира ТВ-3 20 апреля!
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