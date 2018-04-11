Законодатели России и Израиля обсудили фильм «Собибор»

«Собибор» повествует об истории единственного успешного восстания в нацистском лагере смерти, которое произошло 14 октября 1943 года и было организовано лейтенантом Красной армии Александром Печерским . Фильм снят народным артистом России Константином Хабенским , он же исполнил главную роль. Мировая премьера фильма состоится в конце апреля. Его увидят зрители России, Польши, Словакии, Израиля и других стран.

Если мы сотрем истинную правду о Второй мировой войне, то это серьезная угроза того, что это может повториться

"Я не смогла посмотреть весь фильм сразу, смотрела в три приема, потому что кровь в жилах стынет от того ужаса, от злодеяний нацистов", — призналась в ходе телемоста спикер Совфеда Валентина Матвиенко . «Впечатления тяжелые, создатели этого фильма не очень пощадили нас, своих зрителей. Но, с другой стороны, это события страшные, которые невозможно приукрасить», — отметил председатель кнессета Юлий Эдельштейн . «Это вещи, которые должны быть тяжелыми, которые нельзя забывать», — добавил он.

Старшее поколение, которое имело возможность общаться с участниками войны, узниками концлагерей, получило «прививку» от нацизма, идеологии ненависти и превосходства одной нации над другой, считает Матвиенко. Однако сейчас, когда события Второй мировой отодвигаются во времени все дальше и дальше, необходимо позаботиться о молодежи, которая сталкивается с проявлениями неонацизма, героизации палачей, с оправданием их преступлений.

"Мы должны использовать любые форматы, любые возможности, чтобы пресекать подобные факты, — уверена глава Совфеда. — Если мы сотрем истинную правду о Второй мировой войне, то это серьезная угроза того, что это может повториться".

Главы двух парламентов договорились дать поручение группам дружбы разработать план долгосрочных действий по сохранению памяти о Второй мировой войне и недопущению переписывания ее истории. Валентина Матвиенко предложила создать комиссию по мониторингу фактов фальсификации истории, причем не только российско-израильскую, но и с участием парламентариев других государств, разделяющих эти ценности. «Надо совместно действовать, выступать с заявлениями, противостоять тому, что происходит, включать в это институты гражданского общества», — заявила сенатор. Юлий Эдельштейн поддержал это предложение.

Посол Израиля в России Гарри Корен заявил, что в Иерусалиме будут рады видеть российских учителей истории, к их услугам образовательный центр в мемориальном комплексе Яд Вашем.