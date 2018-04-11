Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

У поклонников хорошего кино при упоминании «Витьки Чеснока» и «Лехи Штыря» должно забиться сердце. Это правда мощное кино, очень необычное и правдивое — при всех режиссерских придумках.

В апреле фильм решили показать на широком экране еще раз — поскольку он обрел неожиданную «вторую волну славы» на фоне известия о том, что режиссер фильма Александр Хант получил премию Ника за 2017 год в номинации «Открытие года». Показы организуют ВГИК-Дебют, Каро Арт и кинотеатр «Иллюзион». Смотрите расписание показов в «Авиапарке» — и обязательно найдете этот фильм там 12 и 14 числа, а в «Иллюзионе» — 12, 21 и 25-го.

Картина и правда стоит того, чтобы ее посмотреть. Для выпускника мастерской Карена Шахназарова Александра Ханта фильм стал дебютным. За короткое время лента успела полюбиться зрителям и получить признание жюри на нескольких международных и российских кинофестивалях, а также завоевать награды нескольких престижных кинопремий.

Евгений Ткачук, Ольга Лапшина, Роман Шаляпин, В фильме — шикарный актерский состав: Алексей Серебряков Наталья Вдовина . История начинается просто: Витька Чеснок, 27 лет от роду, паренек с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать от «мешающих» ему жить жены и сына, был недолюблен в детстве, сердце его очерствело. И тут он встречает своего отца-уголовника, а теперь еще и калеку. Витька решает отвезти отца в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге… Вот только ближайший подходящий для Штыря дом находится в 800 километрах. Так начинается дорожное приключение по современной Руси, которое постепенно превращается в духовное путешествие — путь прощения и переосмысления собственных ценностей.

Это комедия и драма, почти притча, великолепно снятая, яркая и нетривиальная. А для Ханта — яркий и основательных «вход» в кино. На дебют картина похожа мало: тут и пейзажи сняты рукой мастера, и общее видение многопластовой картины — ясное и незамутненное. Словом, работа явно не рядовая, что приятно. Рекомендовано к просмотру и… размышлениям.