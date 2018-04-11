Актриса Настасья Кински вошла в состав жюри ММКФ 

Немецкая кинозвезда присоединилась к составу жюри основного конкурса юбилейного 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который ожидается в конце апреля.
Настасья Кински известна ролями в картинах культового немецкого режиссера Вима Вендерса и фильме Романа Полански «Тэсс», экранизации классического романа Томаса Харди. В 1991 году она сыграла Наташу Ихменеву в фильме Андрея Эшпая "Униженные и оскорбленные". Кроме того, популярность принес ей фильм ужасов "Люди-кошки".
Председателем жюри ММКФ-2018 стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. Также в жюри вошли американский актёр Джон Сэвидж, китайский режиссёр Лян Цяо, и российский режиссёр Анна Меликян.
Фильмом открытия будет итальянская картина Ферзана Озпетека "Неаполь под пеленой". Всего в основной конкурс представлено 16 фильмов.
ММКФ-2018 будет проходить с 19 по 26 апреля.