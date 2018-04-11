Актриса Настасья Кински вошла в состав жюри ММКФ

Немецкая кинозвезда присоединилась к составу жюри основного конкурса юбилейного 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который ожидается в конце апреля.

Настасья Кински известна ролями в картинах культового немецкого режиссера Вима Вендерса и фильме Романа Полански «Тэсс», экранизации классического романа Томаса Харди . В 1991 году она сыграла Наташу Ихменеву в фильме Андрея Эшпая "Униженные и оскорбленные". Кроме того, популярность принес ей фильм ужасов "Люди-кошки".

Председателем жюри ММКФ-2018 стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. Также в жюри вошли американский актёр Джон Сэвидж , китайский режиссёр Лян Цяо, и российский режиссёр Анна Меликян

Фильмом открытия будет итальянская картина Ферзана Озпетека "Неаполь под пеленой". Всего в основной конкурс представлено 16 фильмов.

ММКФ-2018 будет проходить с 19 по 26 апреля.