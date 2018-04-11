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Актер из «Карточного домика» провел в Донецке творческую встречу
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Актер из «Карточного домика» провел в Донецке творческую встречу 

ТАСС 17 минут назад
ДОНЕЦК, 11 апреля. /ТАСС/. Голливудский актер Питер фон Берг, сыгравший в сериале «Карточный домик», приехал в Донецк, где провел творческую встречу. Об это в среду сообщили в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени М. М. Бровуна.
"Мероприятие посетило более пятидесяти актеров, в их числе ведущие артисты и мастера сцены, театральная молодежь, а также воспитанники школы-студии «Перспектива», — приводит слова представителя театра Донецкое агентство новостей.
Как уточнил собеседник агентства, на встрече Питер фон Берг говорил о традициях кино, театра и особенностях режиссерского искусства за рубежом. «Я приехал два дня назад по приглашению моего друга. В Донецке собираюсь пробыть до 15 апреля. Еще толком не успел познакомиться с городом, но уже видел места обстрелов», — процитировали актера в театре.
Питер фон Берг — американский актер российского происхождения, который начал свою актерскую карьеру в 1981 году. За это время он снялся почти в двух десятках фильмов и сериалов. Среди них — «Карточный домик», «Закон и порядок», «Убийство на Брайтон-Бич», «Изгой», «Американцы» и др.
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