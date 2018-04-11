Хью Джекман поздравил жену с годовщиной свадьбы

Исполнитель роли Россомахи в фильмах «Люди Икс» Хью Джекман и австралийская актриса Дебора-Ли Фернесс отмечают сегодня годовщину со дня бракосочетания. Оказывается, они счастливы вместе уже 22 года. По этому случаю Джекман разместил публикацию с нежным признанием в Сети. Хью поделился с подписчиками в Instagram совместным фото с Деборрой.

Хью Джекман и Деборра-Ли Актер трогательно подписал свою фотографию.

Я верю в жизнь, которую нам суждено увидеть, и в то, что по-настоящему важные люди разглядят нас. Деб, с первого дня, у нас это было. 22 года спустя… Это становится только глубже. Ты и дети — величайший дар, который я когда-либо получал. Я бесконечно обожаю вас, признался Джекман.

Недавно в интервью Closer Weekly Хью расскрыл секрет долгих и счастливых отношений. По его словам, нужно найти «правильного человека». Актер считает, что с таким партнером человек становится «лучшей версией себя».

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Артист добавил, что Деборра-Ли пожертвовала многим ради амбиций любимого.

Напомним, Деборра-Ли старше Хью Джекмана на 13 лет. Они познакомились в 1994 году на съемках австралийского сериала, а через два года сыграли свадьбу.