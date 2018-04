Приянка Чопра пожаловалась на расизм и сексизм в Голливуде

Звезда фильма «Спасатели Малибу» и сериала «Куантико», индийская актриса и модель Приянка Чопра выступила с открытым осуждением расизма и сексизма, с которым регулярно сталкивается в Голливуде. Об этом «Мисс Мира 2000» рассказала изданию InStyle. Чопра пожаловалась, что ей было очень трудно получить роли в голливудских фильмах из-за ее индийских корней. Ей часто отказывали в ролях только потому, что она не подходила этническим и физиологическим типажом на предлагаемую роль. «Что это за физиологический типаж? — недоумевает Приянка. — Может быть, мне нужно похудеть или стать более женственной? Мой агент как-то раз сказал мне, что они хотят видеть „не красного“ человека в роли. Это очень больно ударило по мне».

Теперь актриса стала узнаваемой и популярной, поэтому считает, что должна бороться за расовое и гендерное равенство в Голливуде. «Существуют определенные бюджеты для женщин и мужчин, сказали мне продюсеры. Женщины получают 1/5 от того, что предлагается мужчинам», — делится с читателями Чопра.

Своих индийских корней Приянка не только не стесняется, но и регулярно о них напоминает:

Major throwback. Mommy daddy and baby me.. I’d never seen this picture until now. The sketch behind us was made by my dad. Besides being a surgeon he was an extremely creative man. Digging the ‘stache dad! @madhumalati

Публикация от Priyanka Chopra (@priyankachopra)

