Netflix снимет сериал по роману «Парфюмер» Патрика Зюскинда 

Многие популярные в прошлом кинокартины и классику современной литературы в наши дни стриминговые сервисы с успехом переносят на малые экраны и дают им вторую жизнь в виде сериалов. Сейчас над масштабной многосерийной версией «Властелина колец» работает Amazon, а их основной конкурент, Netflix, снимет сериал по роману Патрика Зюскинда «Парфюмер», который также был успешно экранизирован в 2006.Netflix и Constantin Film планируют экранизировать культовый роман «Парфюмер. История одного убийцы», который был написан в 1985 году. История рассказывает о молодом человеке, обладающим невероятным талантом к созданию и пониманию ароматов, и эта способность доводит его до сумасшествия и череды страшных убийств. В 2006 году критики и зрители тепло приняли экранизацию Тома Тыквера, главную роль в которой сыграл Бен Уишоу. В картине также приняли участие Алан Рикман и Дастин Хоффман, однако кто сыграет основные роли в сериале Netflix, пока не сообщается.
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