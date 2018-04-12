Мутанты, агент КГБ на пенсии и жизнь в тишине: что смотреть на этой неделе

Хищники-мутанты, монстры с развитым слухом, кролики, спасающие младенцев, и немного музыки: редакция портала Москва 24 — о главных кинопремьерах недели.

"Рэмпейдж" — фантастический боевик, основанный на серии одноименных игр и рассказывающий историю нелюдимого приматолога Дэвиса Окойи. Глубоко привязанный к воспитанной им горилле Джорджу, он вынужден бороться с последствиями вышедшего из-под контроля генетического эксперимента (а он, на секундочку, превращает послушных животных в гигантских, разрушающих все на своем пути хищников). Плюс, Дэвис не должен допустить смерть своего друга, ставшего неконтролируемым монстром.

Приключенческий фильм с Дуэйном Джонсоном выходит в отечественном прокате одновременно со всем миром, а высокий рейтинг ожиданий делает его одной из самых предвкушаемых премьер весны.

Видео: YouTube/iVideos

Для любителей хорроров и фильмов о сверхъестественном на этой неделе выходит долгожданная лента Джона Красински «Тихое место», где он исполнил главную роль вместе со своей женой Эмили Блант . Это история семьи, живущей в недалеком будущем на уединенной ферме. В то время как большая часть людей уже уничтожены слепыми и потому невероятно восприимчивыми к звуку инопланетными монстрами, Эвелин и Ли Эбботт вместе с тремя детьми пытаются выжить, приспосабливаясь к жизни без звуков.

Фильм уже собрал более 75 миллионов долларов в прокате, а также удостоился положительных отзывов от критиков и оценки 8.20 от пользователей IMDb.

Видео: YouTube/iVideos

"Зачетный препод — 3" — очередное продолжение успешного немецкого фильма о мошеннике Зэки Мюллере, волей случая ставшем руководителем в классе, полном «проблемных» подростков. На этот раз Мюллеру, справляющемуся с учениками благодаря своим нестандартным методам преподавания, предстоит подготовить не горящий энтузиазмом класс к итоговым экзаменам.

Видео: YouTube/HD Трейлеры

"Турецкое седло" — один из фаворитов «Кинотавра» прошлого года, получивший Диплом гильдии киноведов и кинокритиков и приз за лучшую музыку. Фильм об агенте КГБ на пенсии, предсказуемо работающем охранником в торговом центре и по привычке продолжающем следить за случайными и не очень людьми, — современная версия истории о «маленьком человеке», чей налаженный быт так просто «взломать» самым незначительным, на первый взгляд, событием.

Видео: YouTube/Киноафиша Отечественное

Французский «Большой злой лис и другие сказки» уже стал лауреатом «Сезара» в категории «Лучший мультфильм», вошел в лонг-лист премии «Оскар», а также удостоился лестных отзывов критиков и зрителей на Западе. Включающий в себя три истории, он рассказывает о приключениях обитателей французской фермы. Будь то кролик и утка, пытающиеся вместо аиста доставить младенца родителям, или лис, неожиданно для себя вынужденный играть роль наседки для цыплят, — эти добрые истории придутся по вкусу любителям «уютной» анимации, принципиально отличающейся от глянцевых высокобюджетных проектов как картинкой, так и большей камерностью историй.

Видео: YouTube/iVideos

"Славные пташки" — еще одна новинка для маленьких кинозрителей, исландско-бельгийский мультфильм о приключениях птенца, отставшего от улетевших на юг родных. Чтобы снова встретиться со своей семьей и первой любовью, Рыжику предстоит выжить в условиях арктической зимы и победить врагов. А поможет ему в этом встреча с куропаткой-отшельником Гайроном, который станет для него самым настоящим другом.

Видео: YouTube/iVideos

Помимо выходящих в широкий прокат фильмов 14 апреля состоится также два более «камерных» показа. В кинотеатрах сети «КАРО» можно будет посмотреть «Distant Sky» — концерт Ника Кейва и его группы «Nick Cave and the Bad Seeds», снятый в Копенгагене в октябре Дэвидом Барнардом (известен своими фильмами-концертами Radiohead и Gorillaz).

Видео: YouTube/Nick Cave & The Bad Seeds

Видео: YouTube/DeinKinoticket.de Лиза Минаева