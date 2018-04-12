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В Москве прошел вечер памяти Андрея Тарковского
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В Москве прошел вечер памяти Андрея Тарковского 

ТАСС 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Вечер памяти режиссера Андрея Тарковского, которому в этом году исполнилось бы 86 лет, прошел в четверг в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева на территории Спасо-Андроникова монастыря в Москве.
"Это удивительный режиссер, который для многих из нас изменил представление об игровом кино", — сказала сценарист вечера Елена Шапошникова. Она отметила, что именно в стенах древнего Спасо-Андроникова монастыря проходила часть съемок фильма Тарковского об Андрее Рублеве.
Вечер открылся выступлением московского ансамбля духовной музыки «Благовест» под руководством Галины Кольцовой. Для гостей вечера провели экскурсию, на которой показали уникальный фресковый иконостас, спасенный в советские годы из Благовещенской церкви города Юрьевца (Ивановская область). На вечере выступила сестра режиссера Марина Тарковская, которая рассказала о его детстве, о том, откуда он черпал вдохновение и как снимал фильм об Андрее Рублеве.
Также гостям вечера были представлены кадры документальной хроники о жизни режиссера, воспоминания очевидцев о съемках «Андрея Рублева» и комментарии киноведа Арсения и Андрея Тарковских Виктора Филимонова. На вечере выступили президент кинофестиваля «Золотой Витязь» Николай Бурляев и народный артист РФ Юрий Назаров, снявшиеся в «Андрее Рублеве».
Андрей Тарковский — советский режиссер, народный артист РСФСР (1980). Поставил картины «Солярис», «Сталкер», «Иваново детство», «Зеркало» и многие другие. Лауреат Ленинской премии (1990; посмертно).
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