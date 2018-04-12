Короткометражка российского режиссера попала в программу Каннского кинофестиваля

Сюжет картины разворачивается вокруг женщины, раз в несколько месяцев отправляющейся в необычные путешествия.

В программу студенческих работ Cinefondation попало еще 14 игровых картин и 3 анимационные.