Короткометражка российского режиссера попала в программу Каннского кинофестиваля 

Короткометражный фильм российского режиссера Игоря Поплаухина «Календарь» попал в программу Cinefondation Каннского фестиваля, пишут "Известия".
Сюжет картины разворачивается вокруг женщины, раз в несколько месяцев отправляющейся в необычные путешествия.
В программу студенческих работ Cinefondation попало еще 14 игровых картин и 3 анимационные.
71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 9 по 20 мая 2018 года. Ранее фестиваль представил официальный постер киносмотра в этом году — его героями стали актеры Жан-Поль Бельмондо и Анна Карина, целующиеся на съемочной площадке фильма «Безумный Пьеро».