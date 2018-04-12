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Короткометражка российского режиссера попала в программу Каннского кинофестиваля
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Короткометражка российского режиссера попала в программу Каннского кинофестиваля 

Газета.Ru 1 час назад
Короткометражный фильм российского режиссера Игоря Поплаухина «Календарь» попал в программу Cinefondation Каннского фестиваля, пишут "Известия".
Сюжет картины разворачивается вокруг женщины, раз в несколько месяцев отправляющейся в необычные путешествия.
В программу студенческих работ Cinefondation попало еще 14 игровых картин и 3 анимационные.
71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 9 по 20 мая 2018 года. Ранее фестиваль представил официальный постер киносмотра в этом году — его героями стали актеры Жан-Поль Бельмондо и Анна Карина, целующиеся на съемочной площадке фильма «Безумный Пьеро».
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