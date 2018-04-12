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Российский фильм попал в программу Cinefondation кинофестиваля в Каннах
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Российский фильм попал в программу Cinefondation кинофестиваля в Каннах 

Мир24 1 час назад
Короткометражка российского режиссера Игоря Поплаухина попала в программу Cinefondation Каннского фестиваля. Картина под названием «Календарь» была отобрана в числе 17 номинантов из 2426 заявок. Об этом сообщает РИА «Новости».
Оператором фильма выступил Евгений Родин. «Календарь» рассказывает о женщине, которая раз в несколько месяцев пускается в странные путешествия. Героиня меняет виды транспорта, чтобы замести следы.
В программу Cinefondation вошли 14 игровых картин и 3 анимационные. Среди отобранных режиссеров — 12 женщины. Фильмы представляют 14 стран с четырех континентов.
71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 9 по 20 мая 2018 года. Главой жюри фестиваля в этом году станет австралийская актриса Кейт Бланшетт.
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