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Серебренников попал в программу Каннского фестиваля
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Серебренников попал в программу Каннского фестиваля 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Организаторы Каннского кинофестиваля объявили программу смотра на 2018 год, сообщает Variety.
В основном конкурсе будут представлены картины BlackkKlansman Спайка Ли, The Image Book Жана-Люка Годара, «Холодная война» Павла Павликовского, «Под Силвер-Лэйк» Дэвида Роберта Митчелла, Yomeddine Абу Бакра Шауки, «Три лица» Джафара Панахи.
В программу попал российский фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Он расскажет историю группы «Кино».
На открытии покажут ленту «Все знают» Асгара Фархади. На фестивале также состоится премьера фильма «Соло. Звездные войны: Истории».
Всего в основной конкурс вошли 17 проектов, из них три сняты женщинами-режиссерами.
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