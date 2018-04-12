Серебренников попал в программу Каннского фестиваля

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили программу смотра на 2018 год, сообщает Variety.

В программу попал российский фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова . Он расскажет историю группы «Кино».

На открытии покажут ленту «Все знают» Асгара Фархади . На фестивале также состоится премьера фильма «Соло. Звездные войны: Истории».

Всего в основной конкурс вошли 17 проектов, из них три сняты женщинами-режиссерами.