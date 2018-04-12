Первыми книгу «Танки» по мотивам фильма прочитали российские военные в САР

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости . Продюсеры фильма «Танки» Дмитрий Щербанов и Олег Антипов выпустили одноименную книгу по мотивам картины, ее первыми читателями стали российские военнослужащие в Сирии на базе Хмеймим, сообщила в четверг пресс-служба министерства культуры РФ.

"11 апреля, накануне выхода в российский кинопрокат приключенческого фильма «Танки», на книжные полки страны поступила одноименная книга от издательства АСТ. Её авторами стали продюсеры картины Дмитрий Щербанов и Олег Антипов", — говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщила, что первыми читателями книги «Танки» стали военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии. Книга была презентована во время предпремьерного показа фильма на авиабазе и получила положительные отклики.

"В нашей книге мы отошли от излюбленного в последнее время кинематографистами метода новеллизации. В нашей книге вы сможете прочитать не только вымышленную киноисторию, но и узнать, как все было в действительности. Как создавался Т-34, на какие жертвы шли его создатели", — приводит пресс-служба слова генерального продюсера фильма и соавтора книги Дмитрия Щербанова.

Сопродюсер фильма и соавтор книги Олег Антипов отметил, что авторы попытались донести до читателей, что при определенных стечениях исторических обстоятельств в реальности вполне могло быть всё так, как и фильме «Танки»

"Мы решили, что вместе с фильмом книга станет еще одним весомым вкладом в укрепление памяти о Михаиле Кошкине — выдающемся конструкторе, который ценой своей жизни помог нашей стране приблизить великую Победу", — отметил Антипов.

Фильм «Танки» режиссера Кима Дружинина основан на реальных событиях и рассказывает об инженере Михаиле Кошкине, который накануне войны с фашистской Германией разработал прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку. Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.

В российский кинопрокат фильм «Танки» выходит 26 апреля.