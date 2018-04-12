Ещё
Первыми книгу «Танки» по мотивам фильма прочитали российские военные в САР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первыми книгу «Танки» по мотивам фильма прочитали российские военные в САР 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Продюсеры фильма «Танки» Дмитрий Щербанов и Олег Антипов выпустили одноименную книгу по мотивам картины, ее первыми читателями стали российские военнослужащие в Сирии на базе Хмеймим, сообщила в четверг пресс-служба министерства культуры РФ.
"11 апреля, накануне выхода в российский кинопрокат приключенческого фильма «Танки», на книжные полки страны поступила одноименная книга от издательства АСТ. Её авторами стали продюсеры картины Дмитрий Щербанов и Олег Антипов", — говорится в сообщении.
Пресс-служба сообщила, что первыми читателями книги «Танки» стали военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии. Книга была презентована во время предпремьерного показа фильма на авиабазе и получила положительные отклики.
"В нашей книге мы отошли от излюбленного в последнее время кинематографистами метода новеллизации. В нашей книге вы сможете прочитать не только вымышленную киноисторию, но и узнать, как все было в действительности. Как создавался Т-34, на какие жертвы шли его создатели", — приводит пресс-служба слова генерального продюсера фильма и соавтора книги Дмитрия Щербанова.
Сопродюсер фильма и соавтор книги Олег Антипов отметил, что авторы попытались донести до читателей, что при определенных стечениях исторических обстоятельств в реальности вполне могло быть всё так, как и фильме «Танки»
"Мы решили, что вместе с фильмом книга станет еще одним весомым вкладом в укрепление памяти о Михаиле Кошкине — выдающемся конструкторе, который ценой своей жизни помог нашей стране приблизить великую Победу", — отметил Антипов.
Фильм «Танки» режиссера Кима Дружинина основан на реальных событиях и рассказывает об инженере Михаиле Кошкине, который накануне войны с фашистской Германией разработал прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку. Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.
В российский кинопрокат фильм «Танки» выходит 26 апреля.
РИА Новости: последние новости
Кинокритик назвал вкусовщиной рейтинг "худших" фильмов лучших режиссеров Первый в Саудовской Аравии кинотеатр начнет работу 18 апреля Израильский депутат высоко оценил российский фильм "Собибор"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Классика и гениталии: что не так с нашим театром121
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина62
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»12
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову15
Самые красивые итальянки в истории кино9
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение