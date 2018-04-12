Просто космос: фильмы и сериалы ко Дню космонавтики

С момента своего зарождения, кинематограф тянулся к звездам. Беспроигрышная тема волнующего, недостижимого, опасного и бесконечного космоса подарила нам сотни зрелищных фильмов, многие из которых мы знаем наизусть. Ко Дню космонавтики наша редакция совместно с киноэкспертами портала ivi.ru собрали топ совершенно разных, но абсолютно космических фильмов и сериалов.

Армагеддон Эта подборка не была бы полной без этого фильма. «Армагеддон» вошел в список самых ненавистных фильмов кинокритика Роджера Эберта , о нем говорили, что это полное пренебрежение законами физики и элементарной логики и семь номинаций антипремии «Золотая малина». И тем не менее, почти каждый смотрел этот шедевр с Брюсом Уиллисом , Беном Аффлеком и Лив Тайлер. К Земле летит большущий астероид, который может полностью уничтожить все живое. Навстречу угрозе NASA отправляет группу астронавтов вместе со специалистами по бурению, которые должны заминировать и взорвать астероид к чертям.

Интерстеллар Фильм вышел еще в 2014 году, но разговоры вокруг него не утихают до сих пор. «Интерстеллар» завоевал Оскар за лучшие спецэффекты и, что особенно ценно для жанра фантастики — положительный отзывы от ученых. По сюжету, Земля начинает погибать в бесконечных природных катастрофах, людям все тяжелее чувствовать себя на ней как дома, и все силы брошены на выживание. В далекий космос отправляются несколько человек, которые должны найти новую пригодную для жизни планету.