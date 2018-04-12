Надежда Сысоева мечтает играть злодеек

Звезда «Comedy Woman» Надежда Сысоева чаще всего предстает перед зрителями в роли комедийных героинь и легкомысленных дурочек. Однако, как оказалось, на самом деле актриса мечтает воплощать в жизнь совершенно другие образы. О каких амплуа она грезит, Надежда рассказала в своем Инстаграме.

И в скетчах, и в более масштабных проектах Сысоева выступает как комедийная актриса. Но это не мешает ей строить планы куда более грандиозные и мечтать о серьезных ролях. Ранее Надежда рассказывала подписчикам, что даже загадала желание получить Оскар, хоть это и не нашло у них особой поддержки. Впрочем, саму актрису критика не останавливает и она продолжает делиться с поклонниками сокровенными мечтами. На днях Надежда в своем Инстаграме рассказала, что очень хотела бы попробовать сыграть злодейку. По мнению звезды, такая роль весьма ей подойдет и будет смотреться гармонично.

Эту мечту подписчики Сысоевой восприняли с большим энтузиазмом. Как оказалось, многим также интересно увидеть любимую актрису, воплощающую отрицательного персонажа. Существует мнение, что играть злодеев куда сложнее, чем положительных героев, но у поклонников достаточно веры в Надежду. А кто-то и вовсе начал предлагать варианты, какие знаменитые роли актриса могла бы исполнить.

«Маньяков и убийц играть хотите? Интересно посмотреть.» «На фотографии взгляд настоящей злодейки!» «Ну это явно фото не отрицательной героини, как и многие другие… Не знаю, насколько впишитесь.» «Интересно, как Вы бы сыграли Маргариту.» «Мне было бы интересно посмотреть, что из этого получится. Пока вообще не представлю вас как злодейку.»

Ранее Надежда Сысоева призналась, что в прошлом и в реальной жизни позволяла себе быть хулиганкой. В своем Инстаграме она вспомнила свой первый мопед и рассказала о приключениях на дорогах.