Донни Йена позвали в ремейк «Мулан»

Знаменитый китайский актер Донни Йен («Ип Ман», «Шанхайские рыцари») получил главную роль в предстоящем «живом» перезапуске мультфильма «Мулан». Йен сыграет учителя и наставника девушки-воина в исполнении Лю Ифэй («Запретное царство»).

Оригинальный мультфильм Disney , вышедший в 1998 году, пересказывал древнюю китайскую легенду, согласно которой молодая женщина выдавала себя за мужчину, чтобы пойти в армию вместо стареющего отца.

Премьера новой «Мулан» состоится 27 марта 2020 года.

Ремейк «Мулан» с живыми актерами станет частью амбициозного плана Disney по реновации своих классических анимационных проектов. Сейчас в разработке находятся такие фильмы, как «Король Лев», «Книга джунглей 2», «Малефисента 2», «Пиноккио», «Русалочка», «Винни-Пух» и многие другие.