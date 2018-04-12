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Донни Йена позвали в ремейк «Мулан»
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Донни Йена позвали в ремейк «Мулан» 

Киноафиша 8 минут назад
Фото: Киноафиша
Знаменитый китайский актер Донни Йен («Ип Ман», «Шанхайские рыцари») получил главную роль в предстоящем «живом» перезапуске мультфильма «Мулан». Йен сыграет учителя и наставника девушки-воина в исполнении Лю Ифэй («Запретное царство»).
Оригинальный мультфильм Disney, вышедший в 1998 году, пересказывал древнюю китайскую легенду, согласно которой молодая женщина выдавала себя за мужчину, чтобы пойти в армию вместо стареющего отца.
Премьера новой «Мулан» состоится 27 марта 2020 года.
Ремейк «Мулан» с живыми актерами станет частью амбициозного плана Disney по реновации своих классических анимационных проектов. Сейчас в разработке находятся такие фильмы, как «Король Лев», «Книга джунглей 2», «Малефисента 2», «Пиноккио», «Русалочка», «Винни-Пух» и многие другие.
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