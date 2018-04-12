5 захватывающих зарубежных фильмов про космос

Тема космоса и далеких планет всегда манила человечество. Ева.Ру сделала подборку интересных картин с захватывающим сюжетом про черную бездну у нас над головами.

Сегодня, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики. Именно 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин впервые в мире совершил полет вокруг Земли. Несмотря на то что люди активно исследуют космос, в этой области остается много неизведанного. Тема Вселенной, заполненной звездами и планетами, по-прежнему остается загадочной и манящей. Киноиндустрия щедро использует этот интерес, и в мире снимается очень много фильмов про космос. Редакция Евы.Ру подобрала несколько картин на эту тему на любой вкус.

«Пассажиры» В фильме рассказывается о мужчине и женщине, которые волею судеб вынуждены вместе провести 90 лет по пути на планету, которая должна стать их домом. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и им предстоит спасти себя и всех остальных 5 тысяч обитателей корабля.

«Для всего человечества» Это документальная картина, которая показывает, как проходила подготовка и высадка первых людей на Луну. Истории рассказаны словам и голосами астронавтов разных экспедиций программы «Аполлон» с использованием редких кадров из архивов НАСА

«Пятый элемент» Французский фантастический фильм Люка Бессона . На долю нью-йоркского таксиста Корбена Далласа выпадает задача спасти весь человеческий род. На Землю надвигается зло и победить его можно только собрав воедино четыре элемента (они же стихии — земля, вода, воздух и огонь) и добавив к ним загадочный пятый элемент.

«Аполлон 13» Исторический фильм, рассказывающий о самом драматическом моменте в освоении космоса. «Аполлон-13» должен был доставить астронавтов на Луну уже в третий раз. Но на подлёте к цели на корабле произошла авария, которая нарушила все планы и сделала невозможным нормальное возвращение на Землю. Именно в этом фильме прозвучала легендарная фраза «Хьюстон, у нас проблемы».

«Гравитация» Женщина, специализирующаяся на медицинском инжиниринге, отправляется в свою первую космическую миссию вместе с опытным астронавтом, для которого этот полет — последний перед отставкой. Неожиданно за бортом случается катастрофа, и два человека остаются в космосе, двигаясь по орбите в абсолютно черном пространстве без связи с Землей и надежды на спасение.

Мы напоминаем, какие фильмы следовало посмотреть в марте. Если вы еще этого не сделали, самое время восполнить пробелы.