На рекламу «Мстителей: Война бесконечности» потратят 150 миллионов долларов

Грядущий блокбастер Marvel «Мстителей: Война бесконечности» является не только одним из самых ожидаемых релизов этого года, но и самым затратным. Сообщается, что вложения в рекламную кампанию фильма составят 150 миллионов долларов.

Речь идет о рекламных контрактах с такими крупными компаниями, как American Airlines, Duracell, Unilever, Quaker, Chevron, Samsung и Coca-Cola . Одна только работа с производителями напитков оценивается в 40 миллионов.

До этого самым затратным по рекламе фильмом студии был «Человек-Паук: Возвращение домой» (140 миллионов) и вторая часть «Стражей Галактики» (80 миллионов). Большинство компаний сотрудничает с Marvel с 2015 года, когда вышла «Эра Альтрона», и, похоже, это сотрудничество действительно взаимовыгодное — большинство фильмов студии очень близко подбирается к отметке в миллиард долларов кассовых сборов.

Что же до «Войны бесконечности», которая, напомним, стартует в России 3 мая — никто даже не сомневается, что супергеройский блокбастер сумеет заработать в прокате больше миллиарда. По предварительным прогнозам, «Война бесконечности» сможет даже побороться за место в тройке самых кассовых фильмов всех времен, которую сейчас образуют «Аватар», «Титаник» и «Звездные войны: Пробуждение силы». попкорнnews