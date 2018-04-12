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Джон Красински найдет «Жизнь на Марсе»
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Джон Красински найдет «Жизнь на Марсе» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Джон Красински, воодушевленный успехом своего хоррора «Тихое место», готовится приступить к съемкам научно-фантастического триллера «Жизнь на Марсе».
В основу сценария лег рассказ Сесил Касстелуччи «Мы всегда жили на Марсе». В центре сюжета находится группа людей, колонизировавших Марс после того, как Земля стала непригодна для жизни. Когда одна из женщин обнаруживает, что может дышать без скафандра, это переворачивает привычный образ жизни космических поселенцев.
Продюсированием проекта займется компания Майкла Бэя Platinum Dunes.
Напомним, что последней режиссерской работой Джона Красински стал фильм ужасов «Тихое место», в котором он также сыграл главную роль. История семьи, принявшей обет молчания, чтобы не потревожить монстров в доме, уже заработала в прокате США 80 миллионов долларов при скромном бюджете в 17 миллионов.
Российская премьера «Тихого места» состоялась 12 апреля.
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