Как инновационный хоррор «Тихое место» внушает зрителю первобытный страх

Постапокалипсис (причем, что примечательно, случившийся в очень недалеком будущем). Семья Эбботов, состоящая из папы ( Джон Красински , он же режиссер фильма), беременной мамы ( Эмили Блант , жена Красински) и двоих детей не живет, а выживает в почти вымершем мире, где орудуют крайне мерзкие и очень злые существа с гигантскими ушами. Как только эти гады (кстати, абсолютно слепые) слышат какой-нибудь резкий звук, изданный человеком, то прибегают на это место и ликвидируют нарушителя спокойствия.

Эбботы уже в целом приноровились: научились бесшумно передвигаться по своему огороду при помощи песчаных насыпных тропинок, сделали звукозащищенный бункер, но ситуацию усугубляет то, что старшая дочь глуха от рождения и, соответственно, не услышит, если вдруг начнет шуметь. Кстати, видимо, ради нее вся семья выучила американский жестовый язык. Поэтому почти весь фильм, даже если вы будете смотреть его не в оригинале, а на русском, придется читать субтитры.

Такой же неожиданностью, какой для мира по сюжету «Тихого места» стал приход все слышащих инфернальных чудищ, чем-то напоминающих Чужих (такие же склизкие уроды), является и сама картина Джона Красински, которого все прогрессивное человечество знает в основном по сериалу «Офис», а также как мужа Эмили Блант. До этого он снял парочку тихих и незаметных фильмов для инди-фестиваля Sundance (это «Холлеры» и «Короткие интервью с подонками»). Забавно, что новый фильм такой же тихий (в буквальном смысле), но вовсе не незаметный.

"Тихое место" оказалось настоящим «спящим хитом» (sleeper hit), то есть фильмом, от которого никто не ожидал такого хорошего результата в прокате (а в Америке картина собрала уже $60 млн при бюджете в $17 млн). В среднем раз в год случается именно такой ужастик, неожиданный и в чем-то даже инновационный. Началось все в 2012 году, когда Джосс Уидон , автор дилогии «Мстителей», выпустил свою «Хижину в лесу». Затем хронология следующая:

в 2014-м — «Оно» Дэвида Роберта Митчелла (это другое кино, не про клоуна. Кстати, новый фильм этого режиссера, «Под Силвер-Лэйк», только что отобрали в программу Каннского фестиваля);

в 2015-м — «Ведьма»;

в 2016-м — «Не дыши», примерно на ту же тему, что и «Тихое место» (злодей там — слепой старик, в дом к которому забрались грабители), но значительно менее изысканный;

в 2017-м — «Прочь», который получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Эти фильмы объединяет одно: все это хорроры, и все они основаны на какой-то нетривиальной концепции.

Но вообще задумка ограничить жизнедеятельность человека так, чтобы он не шумел, очень хороша. Нет, это совсем не первая попытка сделать такое кино, то есть почти немое и пугающее редкими звуками. Но эта попытка, наверное, самая примечательная. Почему?

Для начала нужно обратить внимание на то, что Красински решил сделать свой фильм в виде концептуальной притчи: Эбботам, по факту, даже имена особо не нужны, они бы могли, как в «Маме» Даррена Аронофски, называть друг друга «он» и «она», «сын» и «дочь». Более того, для «Тихого места» характерно, что о мире и персонажах мы по факту ничего не знаем. Это просто какая-то семья, которая выжила после того, как непонятно почему на Землю пожаловали пресловутые монстры.

Режиссер ставит в центре повествования именно семью, поскольку он старался внушить зрителю не просто страх, а страх первобытный и инстинктивный: страх родителей за своих детей. Кроме саундтрека, без которого, видимо, не дали обойтись студийные продюсеры, в фильме почти нет никаких шумов, и поэтому, сидя в гигантской темной комнате, коей является кинотеатральный зал, ты поневоле начинаешь дергаться от каждого шороха так же, как дергаются по ночам родители младенцев, прислушиваясь к звукам из детской.

Апогеем этого волнения становится тот момент, когда Эмили Блант пытается бесшумно родить. Эта сцена нереалистична настолько же, насколько же она и впечатляет. Причем Красински обошелся без физиологических подробностей (хотя Эмили Блант, сидящая в ванной со струйкой крови между ног, живо напоминает знаменитую сцену с бритвой из «Пианистки» с Изабель Юппер ) и даже пропускает кусок этого эпизода, как бы намекая, что пациентка не выжила, но от этого становится еще более понятно, насколько важна эта сцена лично для него. А ведь у Джона с Эмили, кстати, двое детей.

Наконец, даже если смотреть на «Тихое место» с точки зрения ценности жанра хоррора, насквозь коммерческого и при этом постмодернистского (та же культовая «Хижина в лесу» целиком состоит из бесконечного количества отсылок к разнообразной классике), то «Тихое место» все равно очень любопытно. По факту вся концепция картины построена вокруг такого осточертевшего уже всем фанатам приема, как скример, то есть резкий, пугающий и громкий звук.

Но в данном случае пугает не громкость, а любой шорох: даже зрители почти перестают дышать в зале в те моменты, когда на экране герои стараются затаиться. Возможно, это первый такой фильм за год, во время которого соседи не помешают со своим попкорном или начос, так что поскорее ловите момент.

В прокате с 12 апреля.

Егор Беликов