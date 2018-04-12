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Российский фильм вошел в программу «Cinéfondation» Каннского кинофестиваля
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Российский фильм вошел в программу «Cinéfondation» Каннского кинофестиваля 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Вместе с ним в короткий список номинантов вошли 17 картин из 14 стран. Жюри объявит трех победителей категории 18 мая этого года. Фильм «Календарь» рассказывает об обыкновенной девушке, которая раз в несколько месяцев ищет приключения, уезжает куда-нибудь подальше, меняя транспорты и направления и обязательно заметая за собой следы. Никто не знает, зачем она это делает. 71-й Каннский кинофестиваль пройдет в этом году с 8 по 19 мая. Фильмом открытия станет картина иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают», в котором главные роли исполнят Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. Председателем жюри станет Кейт Бланшетт.
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