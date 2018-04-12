Волгоградцы выстроились в очередь на кастинге режиссера Сергея Урсуляка

В Волгограде начали выбирать актеров второго плана, которые сыграют накачанных воинов-интернационалистов, прохожих и пассажиров автобуса в фильме режиссера Сергея Урсуляка «Ненастье».

В конференц-зале не осталось ни одного свободного места — о мимолетной карьере актеров мечтают и молодые женщины, и мужчины всех возрастов.

— Сняться в кино предложил мой молодой человек, — рассказывает Елена Миронова . — Надеюсь, что со школьных времен актерский талант никуда не пропал. Хотелось бы и самой попробовать себя в роли режиссера и сценариста. Сейчас одолел интерес — если пройду кастинг, то приеду на съемочную площадку не за деньгами.

Снимать массовые сцены съемочная группа будет в заброшенном Доме культуры Тракторозаводского района, как нельзя лучше сохранившем атмосферу 90-х.

— В свои 24 года решил впервые сняться в кино, — рассказывает Егор Шевченко . — До этого в театральном кружке играл. Очень не терпится попробовать себя в какой-то роли. Была у меня такая мечта, и вот пришло время её осуществить.

— Мы ищем мужчин спортивного телосложения, — утонили ассистенты режиссера по работе с актерами второго плана. — По сценарию они регулярно ходят в качалку и решают все свои проблемы в Доме культуры. Откроем маленький секрет: в одной из серий это здание будет захвачено сотрудниками ОМОН и милицией.

— Как-то я решил зайти к родителям в центре Волгограда и на двери подъезда увидел объявление о кастинге, — вспоминает Сергей Малашов. — Просто захотелось разнообразить свою жизнь. Решил, что стоит попробовать.

Дебютную роль в большом кино смогут получить не только атлетичные мужчины. Создатели фильма набирают горожан, которые проедут в автобусе или в нескольких дублях прогуляются по улицам некоего уральского города Батуев, описанного в романе Алексея Иванова «Ненастье».

— Съемки в Волгограде пройдут с 19 по 23 апреля, — добавили организаторы кастинга в Волгограде. — Всем, кто пройдет отбор, стоит брать с собой перекусы: на съемочной площадке актеры проведут ровно 12 часов. За один рабочий день волгоградцы получат 700 рублей.

По сюжету ребята, прошедшие афганскую войну, возвращаются домой и попадают в новую, бурлящую и быстро меняющуюся жизнь.

Съемки картины уже прошли в Крыму, Подмосковье, Нижнем Тагиле, Москве и Волгограде.

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