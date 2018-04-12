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Netflix отказался от Каннского кинофестиваля
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Netflix отказался от Каннского кинофестиваля 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: kino-teatr.ru
Американский стриминговый канал Netflix не будет участвовать в Каннском кинофестивале. Это связано с правилами кинофорума, согласно которым фильмы, не выходящие в широкий прокат во Франции, не могут участвовать в конкурсной программе, передает Русская служба ВВС.
Глава фестиваля Тьерри Фремо в свою очередь отметил, что фильмы Netflix могут участвовать вне конкурса.
Некоторые члены жюри Каннского кинофестиваля ранее высказывались против того, чтобы Netflix принимал участие в фестивале, поскольку не выпускает фильмы в широкий прокат, а показывает их только своим подписчикам.
У Netflix 109 миллионов пользователей по всему миру. В 2018 году компания планирует выпустить 80 оригинальных картин.
В 2017 году в основной программе Каннского фестиваля участвовали два фильма производства Netflix — «Окча» корейского режиссера Пона Чжун-Хо и «Истории семьи Мейеровиц» Ноа Баумбака, которые не завоевали наград.
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