Netflix отказался от Каннского кинофестиваля

Американский стриминговый канал Netflix не будет участвовать в Каннском кинофестивале. Это связано с правилами кинофорума, согласно которым фильмы, не выходящие в широкий прокат во Франции, не могут участвовать в конкурсной программе, передает Русская служба ВВС.

Глава фестиваля Тьерри Фремо в свою очередь отметил, что фильмы Netflix могут участвовать вне конкурса.

Некоторые члены жюри Каннского кинофестиваля ранее высказывались против того, чтобы Netflix принимал участие в фестивале, поскольку не выпускает фильмы в широкий прокат, а показывает их только своим подписчикам.

У Netflix 109 миллионов пользователей по всему миру. В 2018 году компания планирует выпустить 80 оригинальных картин.

В 2017 году в основной программе Каннского фестиваля участвовали два фильма производства Netflix — «Окча» корейского режиссера Пона Чжун-Хо и «Истории семьи Мейеровиц» Ноа Баумбака, которые не завоевали наград.