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Сервис Netflix отозвал свои фильмы с Каннского кинофестиваля
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Сервис Netflix отозвал свои фильмы с Каннского кинофестиваля 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Cтриминговый сервис Netflix не будет участвовать в Каннском кинофестивале из-за жестких правил конкурса, сообщает издание Variety.
Решение об отзыве картин принял директор Netflix по контенту Тед Сарандос после того, как фильмы сервиса не были допущены к основному конкурсу: дело в том, что они не демонстрируются во французских кинотеатрах, а появляются в онлайн-доступе для подписчиков. Это противоречит правилам фестиваля, требующим отложить показ фильмов на платформе минимум на 36 месяцев после показа в кинотеатрах.
Взамен Netflix было предложено участвовать в фестивале вне конкурса. «Я не думаю, что есть хоть одна причина для участия вне конкурса. Это правило было придумано специально для Netflix», — уверен Сарандос, добавляя, что подобный формат участия мог бы негативно сказаться на отношении к авторам публикуемых на сервисе фильмов.
Всего в 2018 году компания Netflix планирует выпустить 80 оригинальных фильмов, которые будут доступны 109 млн пользователей. Из проектов Netflix в программу Каннского фестиваля могли попасть лента Орсона Уэллса «Другая сторона ветра», незавершенная работа режиссера, а также «Рим» Альфонсо Куарона, «Норвег» Пола Гринграсса и «Придержи тьму» Джереми Солнье.
Ранее стало известно, что фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в основной конкурс Каннского фестиваля.
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