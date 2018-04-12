Игорь Прокопенко снимает фильм о Путине и Трампе 

Документальную картину будут транслировать на немецком телеканале MDR (Mitteldeutscher Rundfunk), французском Arte, и российском РЕН ТВ. «Вначале я хотел отказаться делать этот проект. Но потом согласился, поскольку заинтересовала идея показать отношения Путина и Трампа с другого, российского ракурса. Так в Европе еще никто не делал. Мы в фильме подробно приводим хронологию событий: от первого появления Трампа, связанных с ним надежд России и до сегодняшнего дня», — цитирует Российская газета документалиста Игоря Прокопенко. В документальной ленте расскажут об особенностях современных русско-американских отношениях. Например, выяснят, почему Трамп называет Путина «крутым парнем» или почему нынешний американский президен не оправдал ожидания России. Но одна из главных целей фильма — показать европейскому зрителю российскую точку зрения на динамику развития русско-американских отношений, проанализировать их перспективы со стороны исторического контекста и понять, могут ли улучшится отношения двух сильных держав. Для этого к съемкам картины привлекут не только западных, но и российских политологов, предпринимателей, журналистов, юристов и экономистов. Вместе с Прокопенко над созданием фильма будет работать крупнейший в Европе производитель документального кино Гуннар Дедио, продюсер и основатель компании LOOKS Film & TV. Съемки киноленты завершатся в марте 2019 году, точную дату премьеры документальной картины пока не оглашали.