Звезды, которые добровольно покинули Голливуд

На ivi вышел фильм «Призрачная нить», которым обладатель трех «Оскаров» Дэниэл Дэй-Льюис завершил свою актерскую карьеру. По этому поводу мы вспомнили еще несколько случаев, когда актеры говорили решительное «хватит».

Дэниэл Дэй-Льюис

Несколько лет назад актер уже делал перерывы, чтобы работать сапожником и заниматься деревообработкой. Тогда он говорил, что «каникулы» нужны ему, чтобы делать то, что он любит. Но это первое его заявление о том, что он не вернется.

Одри Хепберн

Культовая звезда шестидесятых сделала себе имя, заработала денег и целиком погрузилась в благотворительность, сотрудничая с ЮНИСЕФ . Её миссия была направлена на спасение детей в десятках развивающихся стран. За двадцать лет она снялась еще в нескольких фильмах, но это точно не было её «работой».

Шон Коннери

Сэр Томас Шон Коннери ушел на пенсию в 2003 году, в почтенные 75 лет. Его последней ролью стал Аллан Куотермейн в «Лиге выдающихся джентльменов». Сейчас он живет на Багамских островах и говорит, что единственное, что могло бы вытащить его на работу — новая часть «Индианы Джонса».

Джек Глисон

Если вы работаете в кино с детства, то, возможно, ранний выход на пенсию — то, что доктор прописал. Особенно если вы чертовски талантливо сыграли сволочь, и теперь все поклонники сериала «Игра престолов» не могут отделить вас от персонажа и искренне ненавидят. Джек объявил, что больше не будет сниматься в кино и что «рад пожертвовать большую зарплату за свое счастье».

Грэйс Келли

Карьера легендарной актрисы была короткой — она снялась в нескольких фильмах у Хичкока, встретила князя Монако Ренье III, вышла за него замуж и отказалась от карьеры, хотя предложения продолжали поступать из года в год.

Грета Гарбо

Плохие отзывы о картине — часть этого бизнеса. Но для Греты этого было достаточно. Картина «Двуликая женщина» была раздавлена критиками, а тридцатипятилетняя актриса решила сделать перерыв до конца Второй мировой. Позже ей поступило несколько предложений, но она не сказала им «да». До 1990 года она жила в своей семикомнатной квартире на Манхэттене и часами гуляла по городу.

Кэри Грант

Когда актеру исполнилось 62 года, он открыл для себя отцовство и ушел из кино, чтобы воспитывать дочь Дженнифер. «Я мог бы продолжить играть и играть дедушек или бомжей, но я обнаружил в жизни более важные вещи».

Ширли Темпл

Ширли получила свой «Оскар» в шесть лет, в 1934 году, и побить это рекорд никто так и не смог. Первый раз она ушла из кино в 12 лет, чтобы ходить в школу и не отвлекаться. Позже она вернулась, но стать такой же популярной уже не смогла. В 1950 году она снова покинула кино, на этот раз окончательно. Темпл занялась политикой, став видным американским дипломатом и послом.

Дорис Дэй

Песня «Que Sera, Sera», что переводится как «Что будет, то будет», была её главным хитом и, возможно, девизом. Исполнительница главных ролей в фильмах «Человек, который слишком много знал» и «Телефон пополам» ушла на пенсию в 1973 году, после пяти сезонов собственного телешоу. В интервью, которое актриса дала в 2017 году, она сказала, что могла бы играть бабушек, но предпочитает жить в маленьком городке со своими питомцами и отвечать на письма фанатов.

Джин Хэкмен

Звезда фильма «Семейки Тененбаум» и обладатель «Оскаров» за роли в фильмах «Непрощенный» и «Французский связной» перестал отвечать на предложения, когда снялся в своем сотом фильме «Добро пожаловать в Музпорт» в 2004 году. Сейчас ему 88 и он наслаждается отдыхом.