В Волгоградской области на фестивале «Вкратце!» впервые пройдут детские дни

С 26 апреля по 2 мая текущего года в Волгограде и Волжском состоится фестиваль германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!», в котором впервые пройдут Детские фестивальные дни.