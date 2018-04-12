Ещё
В Волгоградской области на фестивале «Вкратце!» впервые пройдут детские дни
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгоградской области на фестивале «Вкратце!» впервые пройдут детские дни 

АиФ Волгоград 41 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
С 26 апреля по 2 мая текущего года в Волгограде и Волжском состоится фестиваль германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!», в котором впервые пройдут Детские фестивальные дни.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы мероприятия, в нем будут участвовать дети и родители, в том числе и дети с инвалидностью. Для них запланированы различные мастер-классы, тренинги, кинопоказы, встречи. Так, директор питерского театра-цирка «Монгольфьери» Лариса Маркина, вместе с актёрами расскажет о театральном и цирковом искусстве. Режиссёр-аниматор Наталья Березовая, автор известных мультфильмов — «Моя жизнь», «Поросёнок» и «Фееринки», проведёт мастер-классы по анимации. Придет в гости к ребятам и их родителям главный художник Волгоградского театра кукол Анна Кеменева. Она покажет им, как изготавливаются декорации, которые потом будут использованы для итогового видео-театрального перформанса. 2 мая в 12-00 в креативном пространстве «ИКРА» состоится показ результатов работы участников всех мастер-классов и тренингов. Помимо творческого проекта для ребят от шести лет пройдут кинопоказы в Волгоградском планетарии, Центральной городской детской библиотеке имени Пушкина, музее-мастерской Петра Малкова в городе Волжском и других площадках. Юные зрители увидят фильмы фестиваля «Вкратце!-2018» номинации «семейное/детское кино» и картины детского фестиваля «Шлингель». Информацию о проведении и участии в проекте можно получить по телефону 8-937-723-55-69.
АиФ Волгоград: последние новости
Что за фестиваль итальянского кино открылся в Волгограде? Волгоградцев приглашают на выставку оживающих картин Ван Гога Концерт в подземке. Как бард-беженец зарабатывает на жизнь в Волгограде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина62
Классика и гениталии: что не так с нашим театром130
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову17
Самые красивые итальянки в истории кино10
9 сериалов, которые нельзя пропустить4
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение