«Дисней» рассказал о 30 новых фильмах, который появятся в ближайшие 5 лет

На сайте кинокомпании Disney появился график фильмов, которые будут выпущены до 2023 года с точной датой выхода 30 картин. У некоторых фильмов еще нет окончательного названия, но узнаваемые картины и их продолжения не могут не радовать.

Компания зарезервировала шесть дат для релизов пока еще не названных экранизаций комиксов студии Marvel. В официальном пресс-релизе по этому поводу говорится, что фильмы будут представлены зрителям 7 мая 2021 года, 30 июля 2021 года, 5 ноября 2021 года, 18 февраля 2022 года, 6 мая 2022 года и 29 июля 2022 года.

Из общеизвестных и ожидаемых: в октябре 2018 выйдет Щелкунчик с Кирой Найтли , осенью 2019 — вторая часть «Холодного сердца», к новому году покажут Эмили Блант в роли Мэри Поппинс, еще по-новому экранизируют «Аладдина» (с Наоми Скотт ), «Мулан» и «Короля Льва». А еще фильм о Хане Соло и вторая часть «Суперсемейки». Ожидается «История игрушек-4». Список остальных релизов тут.

В общем, будет, что посмотреть и детям показать.

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