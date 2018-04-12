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«Мы выбираем будущее кино» — Netflix отказался от участия в Каннском кинофестивале
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«Мы выбираем будущее кино» — Netflix отказался от участия в Каннском кинофестивале 

DTF.RU 31 минуту назад
Фото: DTF.RU
Онлайн-кинотеатру предлагали показывать свои картины вне конкурса.
Netflix объявил, что не примет участия в Каннском кинофестивале, который пройдёт с 8 по 19 мая. Согласно новым правилам, к конкурсной программе допускаются только фильмы, которые шли в кинопрокате Франции в течение какого-то времени.
Мы хотим, чтобы наши фильмы были наравне со всеми остальными фильммейкерами. Мы рискуем, когда позволяем неуважительно относиться к нашим картинам и авторам.
[Руководство фестиваля] задало тон [беседы]. Не думаю, что нам будет приятно там находиться.
Тьерри [Фремо, директор фестиваля] сказал, что история интернета и история Канн — это разные вещи. Конечно, это разные вещи. Но мы выбираем будущее кино. Если Канны решили застрять в его прошлом — ничего страшного.
В конце марта руководство Каннского фестиваля запретило Netflix участвовать в мероприятии, однако предложило онлайн-кинотеатру показать свои картины вне конкурса.
Глава Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объяснил, что в 2017 году фильмы Netflix допустили к конкурсной программе в виде исключения. Тогда он хотел, чтобы премьеры картин онлайн-кинотеатра состоялись именно на его мероприятии.
В 2017-м Netflix показал в Каннах «Историю семьи Майровиц» и «Окчу». Ни одна из картины не получила Пальмовую ветвь, а «Окчу» вовсе освистали.
#кино #netflix
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