«Мы выбираем будущее кино» — Netflix отказался от участия в Каннском кинофестивале

Онлайн-кинотеатру предлагали показывать свои картины вне конкурса.

Netflix объявил, что не примет участия в Каннском кинофестивале, который пройдёт с 8 по 19 мая. Согласно новым правилам, к конкурсной программе допускаются только фильмы, которые шли в кинопрокате Франции в течение какого-то времени.

Мы хотим, чтобы наши фильмы были наравне со всеми остальными фильммейкерами. Мы рискуем, когда позволяем неуважительно относиться к нашим картинам и авторам.

[Руководство фестиваля] задало тон [беседы]. Не думаю, что нам будет приятно там находиться.

Тьерри [Фремо, директор фестиваля] сказал, что история интернета и история Канн — это разные вещи. Конечно, это разные вещи. Но мы выбираем будущее кино. Если Канны решили застрять в его прошлом — ничего страшного.

В конце марта руководство Каннского фестиваля запретило Netflix участвовать в мероприятии, однако предложило онлайн-кинотеатру показать свои картины вне конкурса.

Глава Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объяснил, что в 2017 году фильмы Netflix допустили к конкурсной программе в виде исключения. Тогда он хотел, чтобы премьеры картин онлайн-кинотеатра состоялись именно на его мероприятии.

В 2017-м Netflix показал в Каннах «Историю семьи Майровиц» и «Окчу». Ни одна из картины не получила Пальмовую ветвь, а «Окчу» вовсе освистали.

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