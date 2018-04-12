Ещё
«Мосфильм» принял участие в неделе российского кино в республике Маврикий
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мосфильм» принял участие в неделе российского кино в республике Маврикий 

На Западе Москвы 20 минут назад
Фото: На Западе Москвы
По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Маврикий в кинотеатре «MCine Трианон» показывали шедевры «Мосфильма».
Зрители увидели легендарные ленты: «Летят журавли», «Солярис», «Москва слезам не верит», «Белый тигр» и, конечно, новую картину Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».
Перед показом с публикой пообщался сам режиссер и генеральный директор российской фабрики грез. В своем видеообращении Карен Георгиевич в частности сказал:«Я очень рад, что могу представлять русские картины для граждан Маврикия, мы покажем вам несколько фильмов разных лет, разных жанров, в том числе и самые последние наши работы. И я надеюсь, что эти показы послужат укреплению добрососедских отношений между нашими странами. Ведь именно кино — это тот язык, который делает людей ближе и человечнее».
На Западе Москвы: последние новости
«Детский Пионер» расскажет о «проклятии кролика-оборотня» «Мосфильм» принял участие в фестивале «Святая Анна» «Пионер» покажет «Турецкое седло»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина62
Классика и гениталии: что не так с нашим театром130
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову17
Самые красивые итальянки в истории кино10
9 сериалов, которые нельзя пропустить4
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение