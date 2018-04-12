«Мосфильм» принял участие в неделе российского кино в республике Маврикий

По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Маврикий в кинотеатре «MCine Трианон» показывали шедевры «Мосфильма».

Перед показом с публикой пообщался сам режиссер и генеральный директор российской фабрики грез. В своем видеообращении Карен Георгиевич в частности сказал:«Я очень рад, что могу представлять русские картины для граждан Маврикия, мы покажем вам несколько фильмов разных лет, разных жанров, в том числе и самые последние наши работы. И я надеюсь, что эти показы послужат укреплению добрососедских отношений между нашими странами. Ведь именно кино — это тот язык, который делает людей ближе и человечнее».