Бен Аффлек приобрел новый особняк за 19 млн долларов рядом с бывшим супружеским домом

Бен Аффлек уже давно распрощался с «супружеским гнездышком», но, поскольку вместе с экс-супругой Дженнифер Гарнер воспитывает троих детей, далеко от бывшего дома не уезжает. Более того: актер потратил 19,2 миллиона долларов, чтобы обзавестись особняком по соседству. Актер потратил столь внушительную сумму на новый особняк, который находится меньше чем в паре километров от дома, где живут Дженнифер Гарнер с детьми. Бен и так проводит с отпрысками очень много времени, если не уезжает куда-то на съемки — а теперь заезжать в гости к детям актеру будет еще удобнее.

В новый особняк Бен Аффлек должен будет заехать после того, как вернется с Гавайских островов, где сейчас снимается в новом фильме «Тройная граница». Что интересно, его новая девушка, Линдсей Шукус, которая недавно навещала Бена на съемках, жить с ним в новом доме не будет — похоже, к этому шагу в отношениях они с Аффлеком еще не готовы. попкорнnews