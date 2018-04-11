Просто космос: 7 фильмов и сериалов ко Дню космонавтики 

С момента своего зарождения, кинематограф тянулся к звездам. Беспроигрышная тема волнующего, недостижимого, опасного и бесконечного космоса подарила нам сотни зрелищных фильмов, многие из которых мы знаем наизусть. Ко Дню космонавтики наша редакция совместно с киноэкспертами портала ivi.ru собрали топ-7 совершенно разных, но абсолютно космических фильмов и сериалов.
Частица вселенной
Премьера этого сезона. Многосерийный продюсерский проект Валерия Тодоровского сочетает в себе черты напряженного триллера и космической love story. Звездный состав — Виктория Исакова, Алексей Макаров и Сергей Пускепалис — образуют любовный треугольник, разрешить который не может даже расстояние в сотни тысяч километров от Земли.
Команда Б Новый комедийный сериал с Владимиром Яглычем, Михаилом Ефремовым, Настасьей Самбурской и Оскаром Кучерой лишний пример того, что и космической теме не чужд юмор. По сюжету руководству страны резко понадобилось освоить Луну, так что генералы срочно начали собирать команду покорителей космоса. В первом составе «Команде А» собрались сплошные звезды и профи, а в «Команду Б» набрали каких-то неудачников и разгильдяев. Никто к ним серьезно не относится, зато сами они готовы покорять просторы хоть завтра.
Салют-7 Один из двух главных космических фильмов прошлого года с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко в главных ролях. Фильм основан на реальных событиях по спасению орбитальной станции «Салют-7». Кинокритики встретили фильм восторженными отзывами, хотя некоторые космонавты-участники тех событий высказывались об итоговой картине скептически. Советуем посмотреть хотя бы для того, чтобы сравнить с «Время первых».
Время первых
Второй хит 2017 года также рассказывает о реальных событиях, которые навсегда останутся в школьных учебниках. Евгений Миронов и Константин Хабенский в образе экипажа «Восхода-2» Алексея Леонова и Павла Беляева. Но в отличие от официальной хроники, фильм рассказывает и о том, какие нечеловеческие испытания пришлось пройти космонавтам ради победы в гонке с США.
Интерстеллар
Фильм вышел еще в 2014 году, но разговоры вокруг него не утихают до сих пор. «Интерстеллар» завоевал Оскар за лучшие спецэффекты и, что особенно ценно для жанра фантастики — положительный отзывы от ученых. По сюжету, Земля начинает погибать в бесконечных природных катастрофах, людям все тяжелее чувствовать себя на ней как дома, и все силы брошены на выживание. В далекий космос отправляются несколько человек, которые должны найти новую пригодную для жизни планету.
Гравитация
Фильм вошёл в подавляющее количество списков лучших фильмов 2013 года и получил Оскар за лучшую режиссерскую работу. Во всех смыслах космическая графика закружит зрителям голову. Но главное, о чем стоит говорить, — это неподражаемая игра Сандры Буллок и Джорджа Клуни. На космическом телескопе «Хаббл» во время проведения ремонтных работ происходит авария и только двое участников экспедиции остаются в живых. Из-за крупной поломки их шаттл медленно двигается по орбите, связь с Землей нарушена, и надежда на возвращение домой постепенно угасает.
Армагеддон
Эта подборка не была бы полной без этого фильма. «Армагеддон» вошел в список самых ненавистных фильмов кинокритика Роджера Эберта, о нем говорили, что это полное пренебрежение законами физики и элементарной логики и семь номинаций антипремии «Золотая малина». И тем не менее, почти каждый смотрел этот шедевр с Брюсом Уиллисом, Беном Аффлеком и Лив Тайлер. К Земле летит большущий астероид, который может полностью уничтожить все живое. Навстречу угрозе NASA отправляет группу астронавтов вместе со специалистами по бурению, которые должны заминировать и взорвать астероид к чертям.