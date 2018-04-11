Просто космос: 7 фильмов и сериалов ко Дню космонавтики

С момента своего зарождения, кинематограф тянулся к звездам. Беспроигрышная тема волнующего, недостижимого, опасного и бесконечного космоса подарила нам сотни зрелищных фильмов, многие из которых мы знаем наизусть. Ко Дню космонавтики наша редакция совместно с киноэкспертами портала ivi.ru собрали топ-7 совершенно разных, но абсолютно космических фильмов и сериалов.

Частица вселенной

Настасьей Самбурской и Команда Б Новый комедийный сериал с Владимиром Яглычем, Михаилом Ефремовым Оскаром Кучерой лишний пример того, что и космической теме не чужд юмор. По сюжету руководству страны резко понадобилось освоить Луну, так что генералы срочно начали собирать команду покорителей космоса. В первом составе «Команде А» собрались сплошные звезды и профи, а в «Команду Б» набрали каких-то неудачников и разгильдяев. Никто к ним серьезно не относится, зато сами они готовы покорять просторы хоть завтра.

Салют-7 Один из двух главных космических фильмов прошлого года с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко в главных ролях. Фильм основан на реальных событиях по спасению орбитальной станции «Салют-7». Кинокритики встретили фильм восторженными отзывами, хотя некоторые космонавты-участники тех событий высказывались об итоговой картине скептически. Советуем посмотреть хотя бы для того, чтобы сравнить с «Время первых».

Время первых

Интерстеллар

Фильм вышел еще в 2014 году, но разговоры вокруг него не утихают до сих пор. «Интерстеллар» завоевал Оскар за лучшие спецэффекты и, что особенно ценно для жанра фантастики — положительный отзывы от ученых. По сюжету, Земля начинает погибать в бесконечных природных катастрофах, людям все тяжелее чувствовать себя на ней как дома, и все силы брошены на выживание. В далекий космос отправляются несколько человек, которые должны найти новую пригодную для жизни планету.

Гравитация

Фильм вошёл в подавляющее количество списков лучших фильмов 2013 года и получил Оскар за лучшую режиссерскую работу. Во всех смыслах космическая графика закружит зрителям голову. Но главное, о чем стоит говорить, — это неподражаемая игра Сандры Буллок Джорджа Клуни . На космическом телескопе «Хаббл» во время проведения ремонтных работ происходит авария и только двое участников экспедиции остаются в живых. Из-за крупной поломки их шаттл медленно двигается по орбите, связь с Землей нарушена, и надежда на возвращение домой постепенно угасает.

Армагеддон