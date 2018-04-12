В стиле «Американской истории преступлений»: Пенелопа Крус в Versace 

В начале этого года весь мир смотрел сериал «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» о громком деле 20-летней давности — в 1997 году модельера Джанни Версаче застрелили на пороге собственного дома.
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Семейство Версаче сериал не одобрило, но зрителям проект понравился. Особенно всем запомнилась Пенелопа Крус (43) в образе блондинки, которая сыграла Донетеллу (62), сестру Джанни.
И, похоже, теперь актриса стала преданной поклонницей бренда. Крус заметили в Мадриде в черном джемпере Versace, и ей очень идет!
https://www.youtube.com/watch?v=rTSmoUj3oIM
Смотри фото здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-stile-amerikanskoj-istorii-prestuplenij-penelopa-krus-v-versace/