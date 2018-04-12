Просто фантастика: 7 фильмов про уменьшение людей

К премьере на ivi фантастической ленты «Короче» мы собрали еще несколько фильмов о людях, которые взглянули на жизнь с неожиданного ракурса.

Короче

Downsizing, 2017

Чтобы избавиться от удручающей необходимости всегда считать деньги, Пол Сафранек и его жена решаются на необратимую процедуру уменьшения себя в размерах. Жена на половине процедуры передумывает, и Пол остается один на один со своим лилипутским богатством в городе коротышек.

Необыкновенные приключения Карика и Вали

Карик и Валя не в курсе, что нельзя пить все без разбору. Они уменьшаются, попробовав чудесного изобретения, и становятся настолько крошечными, что даже стрекоза может унести их из дому на пруд.

Человек-муравей

Ant-Man, 2015

Бывший уголовник помогает профессору Хэнку Пиму обезопасить мир от негодяя, который прибрал к рукам компанию Хэнка и теперь торгует высокотехнологичным оружием. В выполнении миссии герою помогает костюм, который способен уменьшить человека в десятки раз.

Дорогая, я уменьшил детей

Honey, I Shrunk the Kids, 1989

Невероятные приключения детей на садовой лужайке. Эксцентричный ученый изобретает уменьшающую машину, халатно оставляет ее без присмотра, а дети тут как тут.

Алиса в Стране чудес

Alice in Wonderland, 2010

Тим Бертон сделал Алису взрослее, чем ее книжный прототип, но все приключения остались на месте, в том числе и уменьшающий эликсир «Выпей меня».

Зубная фея

Tooth Fairy, 2010

Дерек не верит в чудеса и распространяет свою точку зрения среди детей. Например, он говорит маленькой девочке, что зубных фей не существует. За это волшебный суд приговаривает его к исправительным работам — в течение недели выполнять обязанности зубной феи.

Внутреннее пространство

Innerspace, 1987

Уменьшенный в результате эксперимента Так Пендлтон вследствие некоторой цепочки случайностей попадает в организм кассира Джека Паттера и теперь вынужден любоваться внутренней красотой человека.