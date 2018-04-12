Ещё
Просто фантастика: 7 фильмов про уменьшение людей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Просто фантастика: 7 фильмов про уменьшение людей 

Ivi.ru 27 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Алиса в Стране чудес"
К премьере на ivi фантастической ленты «Короче» мы собрали еще несколько фильмов о людях, которые взглянули на жизнь с неожиданного ракурса.

Короче

Downsizing, 2017
Чтобы избавиться от удручающей необходимости всегда считать деньги, Пол Сафранек и его жена решаются на необратимую процедуру уменьшения себя в размерах. Жена на половине процедуры передумывает, и Пол остается один на один со своим лилипутским богатством в городе коротышек.

Необыкновенные приключения Карика и Вали

Карик и Валя не в курсе, что нельзя пить все без разбору. Они уменьшаются, попробовав чудесного изобретения, и становятся настолько крошечными, что даже стрекоза может унести их из дому на пруд.

Человек-муравей

Ant-Man, 2015
Бывший уголовник помогает профессору Хэнку Пиму обезопасить мир от негодяя, который прибрал к рукам компанию Хэнка и теперь торгует высокотехнологичным оружием. В выполнении миссии герою помогает костюм, который способен уменьшить человека в десятки раз.

Дорогая, я уменьшил детей

Honey, I Shrunk the Kids, 1989
Невероятные приключения детей на садовой лужайке. Эксцентричный ученый изобретает уменьшающую машину, халатно оставляет ее без присмотра, а дети тут как тут.

Алиса в Стране чудес

Alice in Wonderland, 2010
Тим Бертон сделал Алису взрослее, чем ее книжный прототип, но все приключения остались на месте, в том числе и уменьшающий эликсир «Выпей меня».

Зубная фея

Tooth Fairy, 2010
Дерек не верит в чудеса и распространяет свою точку зрения среди детей. Например, он говорит маленькой девочке, что зубных фей не существует. За это волшебный суд приговаривает его к исправительным работам — в течение недели выполнять обязанности зубной феи.

Внутреннее пространство

Innerspace, 1987
Уменьшенный в результате эксперимента Так Пендлтон вследствие некоторой цепочки случайностей попадает в организм кассира Джека Паттера и теперь вынужден любоваться внутренней красотой человека.
Ivi.ru: последние новости
8 необычных фильмов об отношениях отцов и детей 10 актеров, которые добровольно покинули Голливуд Бесплатно: 8 фильмов, которые вынесут вам мозг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина63
Классика и гениталии: что не так с нашим театром142
Ушла как Каренина: трагедия Фроси Бурлаковой
Самые красивые итальянки в истории кино10
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову19
Видео
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение